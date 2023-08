Andrea Zuccari è venuto a mancare dopo essere risultato disperso: cosa sappiamo ad oggi

Stanno circolando voci incontrollate a proposito di Andrea Zuccari, il quale sarebbe venuto a mancare nel corso delle ultime ore dopo essere risultato disperso. Se le notizie di oggi dovessero risultare veritiere, si tratterebbe di un’altra grave perdita per il mondo dell’apnea, dopo le notizie e gli approfondimenti trapelati con alcuni recenti documenti disponibili su Netflix. Ne abbiamo parlato alcune settimane fa con altri pezzi disponibili all’interno del nostro sito.

Insistenti voci su Andrea Zuccari morto dopo essere risultato disperso: cosa sappiamo fino a questo momento

Va detto che i rumors su Andrea Zuccari morto dopo essere risultato disperso nei giorni scorsi circolano già da ieri sui social. Soprattutto su Facebook, dove la pagina del diretto interessato non ha aggiornamenti da Ferragosto. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri definitivi in merito, quindi la nostra linea impone che sia utilizzata la voce “analisi in corso“. Dunque, riepilogando cosa sappiamo ad oggi, è giusto anche nei confronti della famiglia e dei suoi amici adottare un approccio molto prudente.

A parlare di Andrea Zuccari morto, poi, è subentrata anche la pagina Facebook Apnea Passion Italia, con tanto di post a lui dedicato. Le nostre verifiche, senza voler mettere in alcun modo in discussione l’attendibilità e l’affidabilità della suddetta fanpage, al momento non consento di emettere sentenze defitive su uno dei principali esponenti del mondo dell’apnea oggi 29 agosto.

A detta della fonte, Andrea Zuccari si stava occupando della manutenzione dei cavi di collegamento della piattaforma sulla quale si trovava nei pressi di Dahab. Il suo intervento, a circa 50 metri di profondità, sarebbe stato fatale, al punto che allo stato attuale il corpo non sarebbe stato ancora ritrovato. Risulterebbe quindi disperso, ma le notizie di oggi sono ancora frammentarie per fornirvi certezze. Attendiamo ulteriori riscontri per scendere maggiormente in dettagli sulla vicenda.

