Conferme su Andrea Zuccari morto, era scomparso: annuncio della compagna sull’apneista

Ormai ci sono pochi dubbi, purtroppo, in merito alle notizie su Andrea Zuccari morto. L’apneista risulta ancora oggi scomparso, da circa 48 ore, a partire da un intervento di manutenzione nel corso di una gara in Egitto. Nella giornata di martedì abbiamo invitato tutti alla calma con un altro articolo, facendo presente che non ci fossero ancora riscontri ufficiali sull’annuncio dato da alcune pagine Facebook vicine al personaggio. E più in generale al mondo dell’apnea. Ovviamente, senza mettere minimamente in discussione la loro autorevolezza.

Andrea Zuccari morto: la compagna conferma le voci dopo che fosse risultato scomparso per giorni

Come sempre accade in questi casi, occorrono annunci della famiglia o prove certe per dare come “vera al 100%” una voce che corre sui social. Purtroppo, in questi anni ci siamo abituati ad indiscrezioni frettolose, soprattutto su Facebook, che poi si sono rivelate non autentiche. Non è questo il caso e purtroppo ne siamo tutti dispiaciuti, visto che oggi 30 agosto è stato portato alla nostra attenzione un post che non lascia speranze sulle sorti dello stesso Andrea Zuccari.

L’apneista non ce l’ha fatta e la conferma arriva direttamente dalla sua compagna in queste ore. Se da un lato abbiamo la certezza che Andrea Zuccari sia morto, al contempo non si hanno ancora riscontri sicuri sulle cause che abbiano portato al decesso. A maggior ragione, perché al momento della pubblicazione del nostro articolo non è stato ancora ritrovato il suo corpo. Allo stato attuale, si parla di un possibile malore e del fatto che nella zona in cui si era immerso vi fossero tracce di attività di squali.

Dettaglio, questo, che spiegherebbe il mancato ritrovamento del corpo. Ripetiamo che quelle riportate siano solo indiscrezioni. La compagna, però, ha confermato i rumors su Andrea Zuccari morto, probabilmente condizionato anche dalla stanchezza dopo una settimana particolarmente intensa dal punto di vista lavorativo.

