Alessia Zecchini e la vera storia dell’incidente a Stephen Keenan in The Deepest Breath su Netflix

Ci sono storie che diventano note al grande pubblico solo dopo la realiazzione di un libro o di un film, come stiamo apprendendo in queste ore con Alessia Zecchini e l’incidente occorso sei anni fa a Stephen Keenan. Una vicenda che ha ispirato un docufilm Netflix chiamato “The Deepest Breath“, come avvenuto in passato in altri contesti, al punto che oggi possiamo conoscenere meglio il mondo dell’apnea grazie al lavoro in questione. Proviamo a far luce sui fatti, grazie ad alcune informazioni raccolte in giornata.

Cosa sappiamo su Alessia Zecchini e in merito alla vera storia dell’incidente a Stephen Keenan, che ispirato il docufilm Netflix The Deepest Breath

Da alcune ore, nel palinsesto di Netflix, è disponibile Alessia Zecchini e la vera storia dell’incidente che purtroppo nel 2017 è costato la vita a Stephen Keenan, altro appassionato di apnea che in quel periodo era solito aiutare i più giovani durante esercitazioni ed allenamenti. Sostanzialmente, “The Deepest Breath” racconta al meglio quanto è stato già trattato da diversi addetti ai lavori negli anni.

Durante un’esercitazione in Egitto nel 2017, Stephen Keenan si precipitò in aiuto della stessa Alessia Zecchini a una quota di 50 metri (164 piedi), dandole un supporto fondamentale e spingendola in superficie. L’allora venticinquenne italiana, che ancora oggi è protagonista assoluta in gare di apnea, è tornata a galla indenne, mentre Keenan è svenuto in acqua a una profondità che ancora oggi rimane sconosciuta. Pochi minuti dopo, è stato trovato che galleggiava in superficie, a faccia in giù e senza rispondere agli stimoli esterni.

Come evidenziato da Alessia Zecchini con un post su Facebook, dunque, “The Deepest Breath” ha il compito di raccontare il gesto eroico di Stephen Keenan, mentre ad oggi non si hanno conferme sul fatto che tra i due ci fosse una relazione. Purtroppo, sui social anche in questi casi si perde d’occhio il fatto centrale di un racconto.

