Sta facendo il giro dei social la catena che riguarda Andrea Cisternino, nostro connazionale che si trova in Ucraina, nei pressi di Kiev. Ha con sé più di 400 animali di diverse specie e, allo stato attuale, pare sia senza cibo ed acqua da oltre 24 ore. Un’altra storia legata alla guerra, dunque, dopo il nostro approfondimento della mattina su Mario Giordano, con una vera e propria corsa contro il tempo a detta del giornalista Claudio Locatelli. Quest’ultimo, infatti, mediante social ha provato a diffondere al massimo la sua richiesta di aiuto.

Qualche dettaglio su Andrea Cisternino e sull’emergenza che sta vivendo in Ucraina

Proprio Claudio Locatelli, nei commenti al post Facebook in cui ha diffuso la richiesta di aiuto per Andrea Cisternino, ha aggiunto qualche altro dettaglio importante: “Il messaggio arrivato ieri 19 marzo da Andrea Cisternino: eravamo già in contatto con la moglie. Siamo riusciti a sentirlo brevemente al telefono. È una questione critica di tempo“. Il messaggio in questione, nello specifico, conferma la mancanza di acqua per lui ed altre quattro persone, oltre alla bellezza di 453 animali.

Abbiamo provato a metterci in contatto diretto con Andrea Cisternino, ma le comunicazioni allo stato attuale non sono semplici. A chi ci chiede informazioni sull’autenticità della notizia, con relativa emergenza in corso, possiamo al momento rispondere con una sua intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere della Sera. In ogni caso, ci sono alcuni elementi incoraggianti da prendere in esame attraverso il post di Claudio Locatelli su Facebook.

Diversi esponenti politici, legati prevalentemente al Movimento 5 Stelle, affermano di essersi adoperati con la Farnesina, affinché sia aperto un corridoio umanitario per assicurare scorte necessarie alla sopravvivenza. Questo ovviamente vale per Andrea Cisternino, ma anche per le altre quattro persone con lui e per 457 animali che ha deciso di non abbandonare dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Queste, per ora, le informazioni disponibili. Vi terremo aggiornati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.