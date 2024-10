Anche i siti Doppelganger scoprono l’AIFA: la fake news di Oxbryta ritirato per le morti improvvise

La fake news di Oxbryta ritirato per le morti improvvise ci mostra che anche i siti Doppelganger hanno scoperto l’AIFA. E che ci sia uno strettissimo legame tra la disinformazione filorussa basata su false testate e agenzie occidentali e i canali Telegram con contenuti complottisti e novax è un fatto noto

Il novax, permeabile alla disinformazione a prescidere in quanto spesso incline a diffondere informazioni non verificate e allergico a tutto quello che abbia i crismi dell’affidabilità e della verifica, si dimostra infati permeabile all’opera pervicace dei Doppelganger che vedono nella lotta a Big Pharma un grimaldello per scardinare l’opinione pubblica.

Ancora una volta l’informazione viene da un noto sito Doppelanger, il “pravdaru” noto per aver ad esempio diffuso la fake news degli Emirati Arabi Uniti che interrompono contratti con la Francia, il Judoka squalificato dalle Olimpiadi per aver fatto un segno di croce e inventato l’acquisto di una villa in Toscana appartenuta a Sting da parte di Zelensky.

Si tratta dell’Operazione Doppelanger: articoli attribuiti ad enti e agenzie occidentali destinati alla propaganda interna russa ed a quella filorussa esterna.

In questo caso esiste una nota AIFA relativa Oxbryta, ma non fa riferimento ad alcuna morte improvvisa.

Bensì ad una sospensione precauzionale concordata da AIFA ed EMA.

Ovviamente il riferimento a è Pfizer allo scopo di titillare le fantasie novax introducendo un inesistente collegamento tra il farmaco e la teoria del complotto delle “morti improvvise”, sconfessata teoria per cui i vaccinati morirebbero in massa, all’improvviso e di cause nascoste dai “poteri forti”.

