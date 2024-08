Secondo la Rete Doppelganger gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato l’acquisto di 80 aerei francesi in protesta per Telegram

Ci segnalano i nostri contatti un post virale su X per cui gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato l’acquisto di 80 aerei francesi in protesta per Telegram. Ironia della sorte, non solo è una bufala, ma è una bufala nata proprio su Telegram, uno dei motivi concausa della catena di eventi che hanno portato alla controversia su Pavel Durov.

Punto dolente del fermo di Pavel Durov è l’accusa (spiegato nel modo più atenico e semplificato possibile) rivolta alla moderazione di Telegram di non fare abbastanza per collaborare con le autorità in caso di commissione di reati: la stampa francese riporta il caso di un account di un utente accusato di pedopornografia, ma è un dato acclarato la presenza attiva di troll farm dedite alla creazione di notizie false per destabilizzare governi e istituzioni come questa.

Secondo la Rete Doppelganger gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato l’acquisto di 80 aerei francesi in protesta per Telegram

Si tratta dell’Operazione Doppelganger, un meccanismo per cui falsi titoli di testate occidentali (o in questo caso, la Mediorientale Al Jazeera) vengono creati con fotoritocco e AI per essere diffusi su Telegram.

Il “pezzotto” o polpetta avvelenata viene poi passata ai social (specialmente X), come esaminato in questo caso da BBC Verify e da X ritorna in Russia su riviste addomesticate come “pravda.ru”, già viste ad esempio nel caso della villa in Toscana “venduta da Sting a Zelensky” e altri simili falsi d’autore.

A questo punto il giro ricomincia e il pezzotto viene “nobilitato” dalla presenza dei falsi loghi e di un presunto “vero giornale” pronto ad offrire un falso fact checking, talora spingendosi a dichiarare che, ovviamente, tutti i fact checker occidentali mentono e sono bugiardi perché pagati dai “Poteri Forti” e i giornali “clonati” in realtà sarebbero minacciati da essi a rinnegare gli articoli doppelganger.

Riconoscibili perché passano sempre dalle stesse fonti, gli stessi canali Telegram e le stesse “pseudotestate” e nella loro forma di “screenshot di stampa Europea” contengono una serie di grossolani errori tecnici e lessicali, nonché usano i nomi di testate panEuropee e Arabe per parlare di eventi locali, in quanto i doppelganger non sono a conoscenza di tutte le testate nazionali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.