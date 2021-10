“Allarme infarto tra i giovani senza patologie”: l’articolo è del 2019 ma i no-vax parlano di correlazione

“Infarto, è allarme. Giovani e senza patologie, di colpo il cuore si ferma”, questo il titolo mostrato in uno screenshot che sta circolando sui social. L’articolo arriva da Il Resto del Carlino e negli ambienti no-vax è oggetto di discussione sulla correlazione tra vaccino e problemi cardiaci.

L’articolo esiste, ma non ha alcuna attinenza con i vaccini e tanto meno con il Covid-19. La notizia è stata pubblicata il 16 ottobre 2019 ed è ancora online a questo indirizzo. Tutti sappiamo, del resto, che in quella data non si era ancora parlato di pandemia, SARS-CoV-2, Coronavirus, Covid-19 e nemmeno di vaccini.

Nello screenshot, in effetti, non viene mostrata la data. Questo contribuisce a dare al post una certa viralità come dimostrano i commenti che riportiamo di seguito:

“Da una parte mi dispiace, dall’altra sono contento di vedere le reazioni”;

“Non ci vuole così tanto per capire il perché di queste patologie. Chiamiamolo business”;

“Dov’eri tu, genitore? Dov’eri tu mentre scienziati di fama mondiale, medici di eccellente curriculum e guaritori di numerosissimi pazienti dal virus, ora sospesi perché non hanno voluto a ragione veduta infilzarsi, dove avvocati, politici onesti e altri coraggiosi contro l’infamia in avanzata, informavano correttamente delle possibili conseguenze, ed erano pure derisi? Dov’eri?”;

“Coincidenza, nessuna correlazione ti dicono loro”.

Da mesi la comunità scientifica ripete che i casi di miocardite da vaccino sono molto meno frequenti di quelli causati proprio dal Covid-19. I no-vax, particolarmente avvezzi al cherry-picking, alimentano ed esasperano questa bassa percentuale per creare il caos e il terrore nei loro follower e convincere i loro contatti a non vaccinarsi.

