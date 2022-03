Al Bano delude chi sostiene Putin: “Non me lo sarei aspettato da lui, ospito bambino ucraino”

Presa di posizione netta di Al Bano durante l’ultima puntata di Zona Bianca, andata in onda domenica sera su Rete 4. In passato, infatti, il cantante è stato spesso e volentieri associato alla figura di Putin e alla Russia, al punto da finire in una sorta di lista nera dell’Ucraina. Vicenda che abbiamo provato a chiarire a suo tempo e che, a conti fatti, è tornata attuale dopo lo scoppio della guerra tra i due Paesi. Ecco perché le sue parole pronunciate in queste ore fanno un certo rumore, avendo incontrato più volte il leader politico russo negli anni.

Cosa ha detto Al Bano su Putin a Zona Bianca

Quali sono state le dichiarazioni di Al Bano in tv? Il suo intervento è disponibile anche su Twitter, in risposta a tutti coloro che da sempre lo associano alle politiche di Putin. A maggior ragione, dopo l’attacco all’Ucraina. Come si nota dal contributo in questione, il cantante pugliese pur ammettendo di aver visto in diverse circostanze lo stesso Putin, apprezzandone la normalità (al netto delle enormi responsabilità che ha rispetto al suo Paese), non gli ha risparmiato critiche secche e dirette.

In pratica, Al Bano ritiene che non si sarebbe mai aspettato da Putin un’azione del genere, passando in questo modo dalla ragione al torto. A tal proposito, fa capire chiaramente che dal suo punto di vista ci siano delle forti responsabilità anche da parte della NATO per quanto avvenuto nelle ultime settimane, ma al contempo ha confermato nuovamente di aver deciso di ospitare quattro rifugiati ucraini.

Tra questi, anche una madre con il suo bambino. Un racconto caratterizzato da tutta l’emotività di Al Bano, quello andato in onda su Rete 4, che conferma sia il suo impegno nel dare sostegno a chi sta scappando dall’Ucraina, sia la sua completa disapprovazione per quanto concerne la recente condotta di Putin.

