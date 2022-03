Accusano TGCOM 24 di aver usato il film Deep Impact per la fuga da Kiev: cosa sappiamo

TGCOM 24 avrebbe usato una scena del film “Deep Impact” per descrivere la fuga da Kiev dopo lo scoppio della guerra. Questa l’accusa che viene mossa nei confronti della testata da poco meno di 24 ore sui social, in linea con un errore accertato del TG2, che la scorsa settimana ha commesso una leggerezza utilizzando le immagini di un videogioco. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, sottolineando che stanno aumentando gaffe del genere tra gli addetti ai lavori, forse sotto pressione per la fretta con la quale devono essere lanciati alcuni servizi.

Facciamo il punto su TGCOM 24 che avrebbe usato il film Deep Impact per descrivere la fuga da Kiev

Nel caso di TGCOM 24, che a detta di alcuni utenti avrebbe goffamente selezionato un frame estratto dal film Deep Impact per descrivere la fuga da Kiev dopo l’attacco della Russia, però, servono alcune precisazioni ed una premessa. Già, perché al momento non siamo in grado di dirvi se si tratti di una notizia vera, con relativo errore da parte della redazione, oppure di una fake news.

Di sicuro, l’approccio utilizzato da alcuni utenti sui social non è adeguato alla situazione che stiamo vivendo. A prescindere dal fatto che TGCOM 24 possa aver utilizzato o meno il film Deep Impact per rendere l’idea della fuga da Kiev, le teorie negazioniste sulla guerra in Ucraina davvero non hanno senso. La situazione è oggettivamente delicata da quelle parti e non sarà qualche errore di superficialità di una redazione, purtroppo, a renderla meno grave di quanto sia.

Detto questo, abbiamo contattato sia la redazione di TGCOM 24, sia il primo utente che ha condiviso l’immagine che trovate ad inizio articolo. Il tutto, con il chiaro intento di vederci chiaro. Già, perché senza il link relativo all’edizione del TG che avrebbe mandato in onda le immagini di “Deep Impact” per parlare della fuga da Kiev, nessuno può avere certezze. Ricordate che, potenzialmente, chiunque può prendere il frame di un film ed attaccarci il logo di un TG per inventare una gaffe. Restiamo vigili nel frattempo.

