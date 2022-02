Il TG2 manda in onda il videogame War Thunder pensando fossero missili sull’Ucraina

Ha davvero del clamoroso quanto avvenuto oggi durante un’edizione del TG2, considerando il fatto che la testata ha mandato in onda un video relativo al videogioco War Thunder, affermando che quelli nel filmato fossero missili piovuti sull’Ucraina. Inutile premettere che questa nostra analisi non sposti di una virgola la realtà dei fatti, caratterizzata da ore a dir poco drammatiche per quanto stia avvenendo nelle principali città del Paese, ma è altrettanto giusto evidenziare superficialità di cui faremmo volentieri a meno.

Il videogame War Thunder diventa scena dei missili piovuti sull’Ucraina

Una giornata che ha già regalato importanti avvenimenti anche sul fronte social, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato in mattinata a proposito della pagina Facebook “Figli di Putin”. Trovate maggiori informazioni in merito nell’apposito articolo. Qui l’analisi è più semplice di quanto si pensi. L’immagine che trovate ad inizio articolo, infatti, non è altro che un frame relativo al servizio del TG2, con il quale la testata ha portato all’attenzione dei suoi telespettatori le prime informazioni sulla crisi tra Russia ed Ucraina.

La prova che il filmato riguardi il videogioco War Thunder è disponibile su YouTube e la trovate a fine articolo. Non è un caso che il video in questione sia stato caricato all’interno della piattaforma alcuni mesi fa, motivo per il quale non possa trattarsi in alcun modo del recentissimo bombardamento della Russia nei confronti dell’Ucraina. Gli errori possono capitare, come avvenuto a suo tempo con LA7 e Mentana durante i disordini di Washington, ma in un momento storico del genere è indispensabile fare molta attenzione a quello che si manda in onda.

Il video del TG2 originale è stato rimosso dai canali social legati alla redazione, ma su Twitter non si parla d’altro. A seguire, in ogni caso, il video di War Thunder, con il quale si smentisce l’ipotesi che quelli nel filmato siano missili sull’Ucraina dalla Russia.

