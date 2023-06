“Zelensky accusa Putin di attaccare svastiche sui soldati Ucraini”: ma era satira

“Zelensky accusa Putin di attaccare svastiche sui soldati Ucraini”: questo il bizzarro allarme lanciato anche da profili Italiani che però viene da un sito di satira che già conosciamo.

Si tratta di Babylonbee, a noi noto per “notizie” come la bambola di Ken Incinto, il collegamento tra la guerra in Ucraina e le miocarditi e Lebron James con un centrino addosso.

La premessa fondamentale è la natura di Babylon Bee stesso, sito tipo Lercio con articoli come gli articoli più recenti siano “Trump promette di trasformare Biden in una pignatta che tutti gli americani potranno colpire”, “I politici non soffrono di miocarditi perché sono tutti senza cuore” e “Inviati gli inviti per il funerale di Unabomber, ma è triste che nessuno voglia aprirli”.

Un sito che si descrive come

creata ex nihilo l’ottavo giorno della settimana della creazione, esattamente 6.000 anni fa. Siamo stati la prima fonte di notizie in tutti i principali eventi mondiali, dalla Torre di Babele all’Esodo, dalla Nuova Alleanza alla Guerra del 1812. Ci concentriamo solo sui fatti, lasciando che le notizie di parte e le distorsioni siano affidate ad altri siti di notizie come la CNN e Fox News.

Se volete lamentarvi di qualcosa sul nostro sito, rivolgetevi a Dio.