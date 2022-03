No, la CNN non ha mai dichiarato che l’invasione in Ucraina causa miocardite

L’invasione in Ucraina causa miocardite: questo il contenuto di una screenshot diffusa in Italia a mezzo Facebook e Twitter.

Lo screenshot è sospettosamente lo stesso, e la soluzione è evidente.

Esiste solo lo screenshot, non l’articolo. La screenshot è la burla di “Babylon Bee”, un portale di notizie buffe in stile “Lercio.it”.

Portale definito come “sito di satira cristiana” che ha usato questa didascalia per lanciare una bizzarra e ridanciana storiella dove uno “scienziato atomico” dichiara che i cuori del mondo si stanno spezzando per l’Ucraina causando miocarditi e avrebbe volentieri chiesto a Fauci dettagli se questi non avesse contratto la miocardite.

Per chi avesse ancora dubbi sulla natura satirica di Babylon Bee, peraltro confermata dallo stesso sito, possiamo riscontrare come gli articoli più recenti siano “Trump promette di trasformare Biden in una pignatta che tutti gli americani potranno colpire”, “I politici non soffrono di miocarditi perché sono tutti senza cuore” e “Costringi tuo figlio a scrivere un pezzo per Babylon Bee”, possiamo mostrare la vera sorgente della screenshot modificata.

Un articolo del 2016 relativo agli scandali sessuali dell’ex Presidente Donald Trump.

Quindi, la CNN non ha mai collegato invasione e miocardite, nonostante il diffuso sentimento dei complottisti contro l’odiato “mainstream” porti anche ad aberrazioni del genere. Scambiare un articolo in stile “Lercio” come vero.

