No, non esiste alcuna bambola di Ken incinto

Ci segnalano i nostri contatti un tweet relativo alla bambola di Ken incinto. Tweet con tanto di foto, quindi per il “popolo della Rete” incline a credere alle fake news deve essere vero.

Tranne che non lo è. Si tratta di una fake news, ed anche ovvia, osservando il tweet.

Noterete tra la coprolalica didascalia e la foto il logo del “Babylon Bee”. Rivista online a noi nota per diversi articoli, come quello secondo cui l’invasione in Ucraina causa miocarditi e Lebron James ha indossato centrini all’uncinetto (arrivata questa ai giornali).

Il “Babylon Bee” è il Lercio di Oltreoceano, una rivista satirica di notizie inventate il cui motto aziendale è “Le false notizie a cui potete credere”.

Nessuno crederebbe alla notizia “Alpino si fa impiantare terzo braccio per palpare più culi”, no? Per lo stesso motivo nessuno dovrebbe credere alla notizia del “Ken Incinto”, peraltro venduto assieme “al Ken Abortista per far contenti anche i movimenti per la scelta”.

Entrambe sono notizie chiaramente inventate pubblicate da giornali chiaramente satirici. Il Babylon Bee ha addirittura una sezione “Dicono di noi” per spiegare come scrivono di satira “Da quando Dio ha creato il mondo, 6000 anni fa” e che sono famosi per essere “verificati da Snopes”.

Omettendo di essere, come Lercio da noi, uno dei primi fornitori delle segnalazioni divertenti.

A volte però qualcuno ci casca.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.