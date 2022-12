Ultras della Lazio contro Damiano David dei Maneskin: “Tifi Roma con il perizoma”, è omofobia?

Una battuta che non è passata inosservata, questo ha messo gli ultras della Lazio contro Damiano David dei Maneskin, che all’artista hanno dedicato uno striscione provocatorio.

Tutto ha avuto origine con quanto accaduto al Fillmore di Philadelphia, dove la band romana si è esibita in una delle tappe internazionali del tour. Durante lo show è scoppiata una rissa tra il pubblico e alcun i presenti hanno ripreso l’accaduto.

Damiano David, su Twitter, ha ripreso uno dei filmati e ha commentato: “La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio”.

La provocazione di Damiano

“The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho”, ha scritto Damiano David su Twitter il 30 novembre.

La risposta del SMM della Lazio non si è fatta attendere, che in un tweet di risposta ha citato la hit Zitti E Buoni dei Maneskin:

Sai com’è… Siamo fuori di testa ma diversi da loro – Cit.

Ancora, il frontman dei Maneskin ha replicato nuovamente: “Soprattutto per niente suscettibili. Dai che se gioca”.

Un botta e risposta pacato, tutto sommato, che poteva concludersi con l’ultima risposta del giovane cantante. Per gli ultras della Lazio, però, la faccenda non si è ancora chiusa.

Ultras della Lazio contro Damiano David: è omofobia?

Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre i tifosi laziali hanno risposto alla provocazione di Damiano David con uno striscione esposto all’ingresso della Curva Nord dello Stadio Olimpico.

Tifo Roma e me ne vanto, perizoma e tacco alto. Damiano vaffa**ulo! Ultras Lazio

Anche AS Roma partecipa alla querelle

Secondo Fanpage la frase contenuta nello striscione sarebbe un messaggio omofobo. Il cantante non ha ancore replicato, ma in suo soccorso è intervenuto il SMM dell’account A.S. Roma su Twitter, che ha postato una foto di Damiano David sorridente, in tribuna, con la sciarpa giallorossa.

