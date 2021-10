“Tutti i Green Pass emessi ad oggi sono stati annullati”: la fake news nata dall’incertezza

“Tutti i Green Pass emessi ad oggi sono stati annullati”: è questo che succede quando manca una parte essenziale come “Generati dalla stessa chiave”

Se una questione complessa viene trattata senza il dovuto dettaglio ne nasce una continua delegittimazione che cerca di grdistruggere soffiando sul fuoco delle paure.

Il feticcio, il “Burning Man”, l’effigie che brucia di oggi è il Green Pass.

Colpito dal fatto che un (per ora) anonimo individuo abbia dichiarato su un forum di aver usato delle chiavi di generazioni di un ente francese per creare falsi Green Pass dimostrativi.

Cosa effettivamente possibile solo creando Green Pass autentici, ovvero usando chiavi di generazione esistenti per generare Green Pass (oppure dichiarare alle autorità tamponi e immunizzazioni inesistenti).

Al momento si sa che le chiavi rubate (o indebitamente usate) riguardano solo un ente e non lo Stato Francese.

Sappiamo anche che SOGEI, l’ente che si occupa materialmente delle chiavi per lo Stato Italiano non risulta coinvolto.

Quindi possiamo rassicurarvi

Contrariamente a quello che avete letto nei post che ci sono stati indicati nessun Green Pass “legittimo” è stato ad oggi annullato.

L’ipotesi di una rigenerazione di massa di tutti “i Green Pass emessi ad oggi” è letteralmente l’ultima opzione sul piatto, quella nucleare e meno probabile.

Quella che, anche se per ipotesi si dovesse verificare comunque comporterebbe semplicemente una nuova segnalazione sulle app IO e Immuni, o un SMS con l’invito a ritirare/stampare il nuovo pass, come è avvenuto per Macron dopo il furto del suo.

L’opzione più probabile riguarda la revoca delle chiavi usate per la generazione dei Green Pass “dimostrativi”, con disservizio (breve) limitato agli utenti che hanno avuto i Green Pass con quelle chiavi, massimo all’ente.

Incidentalmente, tale sinistro non prova che il Green Pass sia un cattivo strumento: prova che ogni strumento può essere “hackerato” o usato in modo improprio.

Da sempre sono esistiti documenti e certificazioni false: il fatto che come abbiamo ricordato ricorrendo all’aiuto di un esperto il sistema del Digital Green Certificate comprenda i mezzi per annullare determinate chiavi e i loro prodotti testimonia il fatto che il caso limite del medico corrotto che dichiara Green Pass inesistenti o del funzionario che abusa delle sue chiavi hanno già una risoluzione.

Che secondo quanto dichiarato ad ADNKronos, porterà ad una banwave di certificati, con problemi per gli utenti di malafede sì. Ma di gran lunga minori per gli altri.

Inutile dire TGCOM in realtà ha scritto che

Lo si apprende da fonti qualificate italiane secondo le quali si sarebbe già deciso di annullare tutti i pass generati con quelle chiavi.

Enfasi su “con quelle chiavi”, come avevamo previsto.

Le soluzioni

Lo stesso TGCOM ha fornito le reali soluzioni: probabilmente ci saranno indagini sulle chiavi di generazione e criptazione, e gli utenti loro responsabili dovranno spiegare delle cose.

L’opzione di verifica incrociata coi documenti, attualmente facoltativa nei casi di dubbio, potrebbe diventare in questi giorni diffusa per ragioni di servizio.

