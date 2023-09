Ci segnalano i nostri contatti su Mastodon la storia della “donna filippina che prega il Buddha Shrek“. Una storia, assistita da una foto, che riguarda una donna filippina che, ormai da quattro anni, prega una statuina dell’orco Shrek vestito da Buddha convinta che sia il Buddha stesso.

La storia presenta una serie di problemi che non consentono di pronunciarci ma che si sarebbe dovuto tenere in conto prima di renderla virale.

Tutti i dubbi sulla storia della donna filippina che prega il Buddha Shrek

La storia del Buddha Shrek infatti è apparsa per la prima volta sul sito “iFunny” nel maggio del 2021, quindi come accade per molte altre aneddotiche poi riscontratesi dapprima sospette, in seguito scoperte inveritiere (come la storia della coppia cinese che confondeva sesso anale con sesso vaginale), continua a riproporsi uguale in un arco narrativo di “quattro anni nel passato” che si resetta ogni volta che la storia viene narrata.

Il nome della donna appare in una versione di Aprile 2023, sempre con l’indicazione di “evento cominciato quattro anni fa”e l’avvertenza che la storia era diventata recentemente virale a causa dei numerosi commenti degli utenti e che la donna delle Filippine avrebbe comunque espresso positività e la certezza che le sue preghiere verso Buddha saranno accolte e daranno “energia positiva”.

In secondo luogo, la foto diffusa con la storia attualmente deriva da un portale di vendita delle statuine stampate in 3D, mentre ignota è la provienienza della diversa statua, fosforescente, del portale iFunny.

La storia somiglia all’aneddoto reperibile in un libercolo di leggende e racconti basati sul Buddhismo in cui l’anziana madre di un mercante prega con insistenza il figlio di portarle una reliquia del Buddha per meditare e raggiungere l’illuminazione. Il figliolo, timoroso di deludere la madre (che aveva minacciato il suicidio se non avesse ricevuto la santa reliquia), tornato da un lungo viaggio le consegnò il dente di un cane morto, ma grazie alle sue preghiere l’anziana raggiunse l’illuminazione e ottenne la benedizione celeste per se stessa e i propri cari.

Aggiungendo inoltre che il Buddhismo è una religione minoritaria nelle Filippine a maggioranza Cristiana, e che il Budda-Shrek sembra ispirato al monaco Budai piuttosto che al Buddha, figura spesso confusa col secondo specialmente da chi non ha dimestichezza con la religione Buddhista, possiamo affermare che la storia ha diversi elementi quantomeno sospetti.

