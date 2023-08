Una storia è recentemente stata diffusa in Italia da alcune testate nostrane, in quella che sembra essere una pedissequa traduzione dalla testata inglese Mirror, compresa l’immagine stock

Siamo stati avvolti da un senso di Deja Vu: la storia circola uguale almeno dal 2018, ed ogni volta è successa “quattro anni prima” come una televendita di “Divani e Sofà”. O come una leggenda metropolitana.

La moderna leggenda metropolitana della “coppia cinese che concepisce nel modo sbagliato”

Se ne occuparono all’epoca i colleghi di Snopes, che l’avevano reperita su diverse testate anglosassoni, come Daily Mail, il Sun, Metro e Newsweek.

La storia era esattamente identica a quella arrivata in Italia oggi.

Secondo la storia una coppia di sposini rigorosamente anonima come tutti i personaggi delle leggende metropolitane si reca da un famoso ginecologo (o ostetrico, dipende dalla versione), la dottoressa Liu Hongmei (刘红梅) (curiosamente non anonimo) lamentando una serie di sintomi più adatti ad una storiella virale che ad un caso clinico: la coppia non riesce ad avere figli, provano costantemente ad avere sesso da quattro anni di fila (dal 2014 quindi) e ogni volta che hanno un rapporto sessuale completo la donna prova “un grande dolore”.

La dottoressa Hongmei a questo punto chiede alla coppia come stanno facendo sesso, scoprendo che entrambi sono a digiuno di educazione sessuale e praticano costantemente il coito anale ritenendo che si possa rendere una donna incinta solo in quel modo.

La dottoressa Hongmei spiega a questo punto agli sposi l’esistenza della vagina consegnando loro un manuale completo di educazione sessuale: miracolosamente arriva la notizia.

I due coniugi campagnoli ritornano col dono di 100 uova, una gallina e la notizia che ora la sposina è incinta.

Tutto è bene quel che finisce bene? No.

Non esistono fonti della storia

Come ricordano i colleghi di Snopes, Guiyang Evening News citato in entrambi gli articoli è un giornale realmente esistente. Ma cercando sulla loro homepage o sulla loro pagina Weibo (come Facebook ma cinese) non vi è traccia alcuna di “concepimenti anali”, “Liu Hongmei” ostetrica e ginecologa e nessuna traccia anche minima della storia.

Storia che appare invece, anzi appariva, su new.qq.com, un agglomerato di notizie da fonti diverse che citava come fonte il Guiyang Evening News ma senza indicare il riferimento.

Nei commenti, ora rimossi, comparivano diverse lamentele di lettori pronti a dichiarare che la storia fosse un falso costruito per viralità, solleticando l’immagine del rurale cinese (non a caso i protagonisti della storia sono due contadini) ignoranti e buzzurri incapaci di compiere le attività più basilari della vita senza che un funzionario o altra persona di autorità gli insegni persino come funzionano i genitali.

Ulteriore prova della natura di leggenda metropolitana senza fonte è il fatto che essa sia stata pubblicata uguale nel 2001 su un quotidiano Romeno come “storia virale”.

Nella versione Romena naturalmente la coppia di sprovveduti erano sempre due contadinotti Rumeni che andavano da un medico per farsi iniziare ai misteri del sesso.

Conclusione

La storia, periodicamente riviralizzata nella sua forma attuale dal 2018 e precedentemente ambientata nell’Europa dell’Est nel 2001, ha tutti i tratti di una leggenda metropolitana e nessuna fonte.

