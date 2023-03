Trenitalia e “Areonautica militare”, il refuso sulla carrozza che corre sui social

È ormai virale il refuso su Trenitalia e l'”Areonautica militare”, una scritta comparsa sulla carrozza di un treno Frecciarossa in occasione del primo centenario. L’iniziativa è stata annunciata il 28 marzo, con un convoglio speciale partito dal binario 1 della Stazione Termini di Roma.

Tuttavia, come alcune testate fanno notare, su una delle carrozze è comparso un refuso: “Areonautica militare” anziché “Aeronautica”. L’errore non è passato inosservato e l’immagine è diventata virale sui social.

Trenitalia e “Areonautica Militare”, il refuso che corre sui social

“Frecciarossa per i 100 anni dell’Areonautica militare”, questa la frase presente su una carrozza del Frecciarossa di Trenitalia immortalata e condivisa sui social.

Come ricostruiscono anche sul Messaggero, il refuso sarebbe sfuggito proprio all’azienda di trasporti. Particolare il commento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, incalzato da un follower che gli chiede un parere sull’accaduto: “Vorrei sapere chi è l’autore di questo scempio”.

Crosetto risponde: “Suppongo Trenitalia. No comment”.

L’intervento di Trenitalia

Come ricostruisce Corriere della sera, “tre scritte simili sul convoglio sono corrette“, quindi: “Trenitalia è corsa ai ripari e la nuova grafica (esatta, stavolta) è pronta per essere installata. Presto, quindi, dell’errore di battitura non ci sarà più traccia”.

Per il momento non ci sono notizie sull’avvenuta installazione del testo corretto, ma Corriere della sera conferma che quella scritta errata esiste.

Per il momento dall’ufficio stampa di Trenitalia non arrivano comunicazioni.

