Crosetto scorta anziana in polizia, e la sua buona azione viene ricompensata con uno scambio surreale. Questo il resoconto di una bizzarra ma simpatica avventura occorsa allo stesso ministro

Come da lui descritta in forma di tweet

Crosetto scorta anziana in polizia “Ah, è un collega?”

Come descritto dal ministro, questi si è imbattuto in un’anziana con evidenti problemi di memoria, probabilmente una malattia degenerativa, dispersa in città alla ricerca di un figlio che non era presente, in un posto che non sapeva riconoscere.

Scena che capita a molte persone purtroppo, una triste situazione che il ministro ha affrontato con gran tatto, scortando la signora al sicuro presso la polizia, perché fosse accudita e riportata ai suoi caregiver

E lì l’atto divertente della vicenda

“Mi dà un documento?”

“Sono il Ministro della difesa”

“Ah, un collega”

Scenetta che, indubbiamente, fa un po’ sorridere, ma è arrivata al termine di una buona azione.

