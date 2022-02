Viene presentata come una protesta dei trasportatori contro gli aumenti, con ben tre file di tir intenti a bloccare l’autostrada in Francia. Una narrazione, quella proposta dalla pagina Facebook Notizie News in un post del 15 febbraio 2022, che ben si colloca nel contesto degli aumenti delle bollette di gas e luce che tutti stiamo affrontando in questo periodo storico. Il problema si crea nella strategia usata per questa informazione: una foto con didascalia, semplicemente, senza alcun riferimento all’origine dello scatto né alcuna notizia in allegato. Negli anni abbiamo imparato che la combinazione “foto+didascalia” non è sinonimo di attendibilità, e lo abbiamo spiegato in questa guida utile e in questo editoriale sui “mendicanti del web”. Approfondiamo insieme.

Intanto in Francia. I trasportatori non sono molto felici degli aumenti.

Una bufala ciclica

Chi ha memoria ricorderà che la stessa foto è stata presa in analisi in un nostro articolo di pochi giorni fa. In quel caso l’immagine veniva mostrata con la scritta: “Non avranno i bidet ma hanno sotto i co***oni”, senza specificare il tipo di protesta messa in atto. Le conclusioni tratte da condivisori e commentatori compulsivi, tuttavia, riguardavano potenziali proteste contro il green pass.

Una foto del 2018

La realtà è diversa. L’immagine, infatti, non riguarda né proteste contro il green pass né dimostrazioni contro i terribili aumenti di questo periodo. Siamo di fronte, piuttosto, a uno scatto del 2018, più precisamente del 17 novembre, che immortalava il blocco dell’A9 da parte dei gilet gialli che in quei giorni avevano creato disordini fino alla frontiera con l’Italia.

La foto postata da Notizie News e presentata come uno scatto dei trasportatori contro gli aumenti è dunque un’immagine del 2018, totalmente decontestualizzata rispetto alle proteste contro gli aumenti che stiamo affrontando in questo periodo.

