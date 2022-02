“Non avranno i bidet ma sotto hanno i…”: fake anche questa volta

“Non avranno i bidet ma sotto hanno i…”, titola una condivisione assai in voga tra i novax, legata alle proteste dei camionisti in Francia.

Proteste che, ribadiamo per le anime belle che potrebbero recriminare, nessuno ha negato vi siano, anzi.

Sono in corso, il che rende ancora più grottesco lo spettacolo a cui stiamo assistendo: i novax e i nomask militanti sui social potrebbero semplicemente prendere le testimonianze che vi sono, anziché doverne inventare da viralizzare.

Forse quello che otterebbero avrebbe meno impatto virale, ma quantomeno testimonierebbe in modo veritiero la loro azione: inutile quindi accusarci di “sminuire un fenomeno” quando loro stessi sembrano non crederci abbastanza per non ricorrere a mistificazioni.

Circola quindi questa foto con una coprolalica e scurrile didascalia

Mai fact checking fu più breve di così: la foto è tratta da un condivisione di tre anni fa, relativa alle proteste dei Gilet Gialli sull’Autostrada A9

Ovviamente, tre anni fa la Pandemia non era in corso, e si poteva certo protestare per il Green Pass.

Bensì, il bersaglio erano le politiche sociali ed economiche di Macron.

La struttura è grossomodo la stessa che abbiamo visto durante le proteste contro le misure di contenimento della Pandemia nel 2020.

Ad agosto 2020, a fronte di manifestazioni che ripetiamo essere esistenti e reali, i viralizzatori decisero di gonfiarne la portata mediatica prelevando online scatti di tutt’altro tipo e legati a diverse manifestazioni.

Di fatto danneggiando la loro causa, anziché perorarla.

