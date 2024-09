Dopo la fortunata edizione 2023, nel 2024 il GA4 Summit torna sul luogo del delitto. Stesso luogo, il Centro Congressi Zanhotel Meeting Centergross di Bologna, stagione diversa. A questo turno si fa tutto in autunno, a ottobre 2024.

La sostanza dell’evento resta la stessa.

Torna il GA4 Summit a Bologna: venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024

Anche in questo caso l’oggetto saranno le migliori stategie su Google Tag Manager o Google Analytics 4, con la presenza di Tag Manager Italia è, unica azienda al mondo ad aver vinto nello stesso anno il Golden Punchard Prize per la miglior soluzione di Digital Analytics alla SuperWeek 2022 e i Quanties Awards come “Top Analytics Educator” nel 2022.

GA4, intelligenza artificiale, data governance, data visualization, cookies e GDPR, consent mode, gestione dei consensi privacy, advertising, media buying e data strategy sono solo alcuni dei temi chiave che saranno al centro dei due giorni di kermesse, che comprenderanno la presenza di alcuni dei maggiori specialisti in materia di Marketing Analytics ed E-commerce a livello nazionale e internazionale e l’esame delle strategie di gestione dati di successo testate e validate da operatori Decathlon Italia, Banca Ifis, Luisaviaroma, Trudi, Top Farmacia e molti altri.

Il tutto, come nello scorso anno, tenendo presenti gli importanti temi della privacy, con importanti speakers internazionali.

