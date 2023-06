Dovreste essere tutti pronti per il GA4Summit: se non sapete cos’è, o non vi riguarda, oppure dovrebbe riguardarvi e questo è un problema.

La prima parte del termine sta per Google Analytics 4, la nuova generazione del servizio Google che raccoglie dati dai siti web e dalle app, consentendo a gestori di servizi e imprenditori di fornire un servizio migliore.

Ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità: con la privacy non si scherza mica, come ha scoperto Altman con ChatGPT e quindi sapere è la chiave per riuscire. E per riuscire facendo le cose per bene.

Tutti pronti per il GA4Summit: cosa, dove e perché

350 posti, di cui 50 premium, l’evento si svolgerà al Centro Congressi Zanhotel Centergross – Bologna dal 30 giugno al primo Luglio.

La lista dei relatori comprende volti noti del diritto e del settore IT, in grado di guidare l’utente professionale sul come gestire una tale e importante mole di dati non solo con proprietà, ma anche sicurezza.

Il programma infatti comprende l’importante questione della Privacy, ma anche casi di studio e applicazioni concrete e gli ormai doverosi collegamenti con le onnipresenti intelligenze artificiali.

“Siamo entusiasti di presentare “GA4 Summit”, un evento irrinunciabile per il panorama digitale. Insieme a Ecommerce School, con cui ormai collaboriamo da anni, abbiamo organizzato un momento di incontro e confronto per i professionisti di oggi e di domani, per carpire i segreti di esperti mondiali e grandi aziende”, ha affermato Roberto Guiotto, Co-Fondatore di Tag Manager Italia.

“Per il GA4 Summit abbiamo convocato i migliori Digital Analyst & E-commerce specialist a livello internazionale perché presentino le strategie inedite che hanno permesso ad alcune delle aziende multinazionali più conosciute in Italia e nel mondo di scalare le proprie campagne di marketing grazie alla corretta implementazione di GA4”, ha concluso Francesco Chiappini, CEO & Founder di Ecommerce School.

Ospiti internazionali e relatori d’eccezione

Come riportano le corpose informazioni stampa, non mancheranno speaker internazionali per raccontare e trasmettere la loro rinomata esperienza: Steen Rasmussen, Co-founder & Director Data Innovation di IIH Nordic​, riconosciuto come un’autorità a livello mondiale nel campo della digital analytics e della data strategy; Alejandro Zielinsky, Global Digital Tracking/Measurement Lead per HelloFresh​ e speaker alla SuperWeek; e, infine, Denis Golubovskiy, Server Side Google Tag Manager Expert, Founder di Stape​, nonché uno dei massimi esperti al mondo di Google Tag Manager Server-Side.

Nei due giorni di evento, saliranno ‘in cattedra’ inoltre Matteo Zambon e Roberto Guiotto, i due Co-Founder di Tag Manager Italia, Francesco Chiappini, CEO e Founder di Ecommerce School, e Marco Biasin, Direttore Operativo di Ecommerce School. Insieme a loro anche l’avvocato Antonino Polimeni, fondatore di Polimeni.Legal, Federica Brancale, CRO e Data Strategist, Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency, e Riccardo Rodella, CEO Floox & 7Ads.

All’evento saranno presenti e riceveranno una premiazione 11 aziende operanti in diversi ambiti, dal pharma alla logistica, dal finance al terzo settore, che hanno adottato soluzioni e strategie di digital analytics e data management di successo tra cui Decathlon Italia, Banca Ifis S.p.A. ed Esprinet S.p.A., mentre numerose aziende parleranno dei migliori modi per usare al meglio la preziosa risorsa di GA4.

