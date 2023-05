Ci segnalano i nostri contatti un servizio del TG1 nel 2007 che parla di modificazione del clima. Pubblicato su TikTok e rilanciato da illustri spunte blu su Instagram (vedi alla voce Staffelli), come era prevedibile è stato immediatamente citato a sproposito come prova della teoria del Complotto delle Scie Chimiche.

Ma siamo un po’ stanchi di ripetere, lo abbiamo fatto ben tre volte in pochi giorni, che esiste una fondamentale differenza tra il cloud seeding e la “geoingegneria clandestina”.

Riassumendo il concetto che seguirò, la “geoingegneria clandestina”, come le Scie Chimiche non esiste, mentre il cloud seeding esiste ma ha efficacia limitatissima.

TG1 nel 2007: ancora confusione tra cloud seeding e scie chimiche

Nell’articolo citato sostanzialmente le “fonti russe”, prima ancora che diventassero le “fonti russe” che tutti abbiamo imparato a conoscere come fonte primaria di disinformazione mondiale attribuiscono al cloud seeing l’aver disperso delle probabili nubi temporalesche sulla Parata del 9 Maggio Russo.

Il che è il concetto che abbiamo visto alla base del Cloud Seeding, una pratica definita affascinante quanto poco utile (enfasi su quel poco utile) nota per i trascurabili effetti positivi.

Enfasi, ancora, sul trascurabili.

Come ha spiegato per Linkiesta il dottor Sandro Fuzzi, associato di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), una nube è sostanzialmente un agglomerato di goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio.

Se la nube è quella giusta, se ha la dimensione giusta, se i cristalli già vi sono in formazione si è sperimentato come usare ioduro di argento per accelerare o rallentare quel processo, arrivando quindi ad un limitato controllo della nube.

C’è chi, come le fonti russe del 2007, dichiara di aver provocato pioggia in anticipo o disperso una nube fantozziana per evitare “la pioggia sulla parata” (citando un proverbio).

Ma la cosa finisce qui

Prima di tutto perché devono comunque essere presenti nuvole da stimolare, del tipo giusto e altre condizioni ancora. In secondo luogo se si considera il dubbio che ancora rimane sull’efficacia stessa della tecnica, si comprende benissimo che meglio optare e contare su altri interventi

La “geoingegneria clandestina” e il controllo climatico mediante Scie chimiche sono e restano tutt’altra cosa. Fantasie, rispetto al limitato cloud seeding.

Il rischio citando vecchi video come questo è confondere i due argomenti, dando un forte assist alla disinformazione.

