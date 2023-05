Il (non) mistero della “norma che disciplina le scie chimiche”

Con i gravi fatti dell’alluvione in Emilia Romagna ci segnalano i nostri contatti il ritorno della teoria cospirativa delle scie chimiche, nella sua declinazione della “norma che disciplina le scie chimiche” stesse.

Pensate voi, questi “Poteri Forti” sarebbero così forti da aver disciplinato una norma di legge che regolamenta un fenomeno segretissimo e proibitissimo, messo nero su bianco in modo che i “leoni e i guerrieri” siano gli unici a scoprirlo.

Un po’ come nascondere la prova di ogni complotto del mondo sotto un’insegna luminosa nella piazza centrale di una grande città con un banditore che distribuisce i manifesti.

Il (non) mistero della “norma che disciplina le scie chimiche”

Il riferimento è una screenshot a mezzo Whatsapp dell’articolo 2 dell’abrogato (ma questo i complottisti, artisti del “noncielodikeno”, non ce lo dicono per davvero) Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Il cui riferimento è ovviamente alla pratica del cloud seeding, di cui abbiamo ampiamente parlato qui. Limitata in scopo e portata, per niente misteriosa e soprattutto scollegata rispetto alla teoria delle scie chimiche.

Teoria delle scie chimiche che è sì entrata in Parlamento, ma per esserne sonoramente stroncata e definitivamente archiviata come teoria del complotto.

Anche di questo abbiamo lungamente parlato in un articolo, questo, che vi invitiamo a rileggere.

