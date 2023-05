Cosa i notutto hanno capito del “Dio della Pioggia”: assolutamente niente. Potremmo chiudere questo articolo così, con la smentita del povero Stefano Massini, drammaturgo, scrittore.

Tirato in mezzo in una discussione che non gli appartiene, che non voleva, trasformato in una bandiera da chi vorrebbe spingere la teoria complottistica delle scie chimiche ad ogni costo.

Quello stesso Stefano Massini che aveva già criticato l’uso strumentale della sua storia.

Cosa i notutto hanno capito del “Dio della Pioggia”: assolutamente niente

Ne avevamo già parlato qui, ma evidentemente repetita juvant

“Ho voluto raccontarvi la fiaba cinese del “Signore della pioggia” perché narra del grande tema della divinizzazione dell’uomo, la sua idea di poter decidere come e in che misura sfruttare perfino il clima a proprio vantaggio. È più che certo che mai e poi mai parlo di complotti o di scie chimiche o simili astrusità che ho sempre combattuto e sempre contrasterò. Viceversa, la pratica di bombardare le nubi con sali o ioduro di argento per far piovere (o nevicare) è nota e più volte usata fino dal 1946. Sto dicendo che è la causa di quanto avviene in Emilia Romagna? No, evidentemente. Anzi, sarebbe idiota ipotizzarlo, o da parte di chiunque anche solo attribuirmi una cosa che non penso e non ho detto“.

Come vedete, Massini non pensa e non ha mai nominato il Cloud Seeding. Ha toni molto aspri contro chi gli avrebbe messo in bocca una “verità scioccante”.

In realtà sappiamo che il cloud seeding ha effetti estremamente limitati, negligibili, inadatti a creare qualcosa di anche solo lontanamente simile ad una forte pioggia, figurarsi un’alluvione.

L’unica verità scioccante è che ci stiamo dimenticando della Natura. Che gli stessi che ora guardano in cielo scrutando come aruspici 2.0 alla ricerca della “scia chimica” rifiutano con ferocia di guardare in Terra, negando valore all’ambientalismo che potrebbe salvarci.

Dimostrando di aver capito poco del messaggio di Massini e, come abbiamo visto nel precedente articolo, rimproverandolo per non lasciarsi usare da una narrazione da lui non voluta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.