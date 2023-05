Stefano Massini prende le distanze da Red Ronnie sulle scie chimiche in Emilia Romagna

Tocca tornare su un argomento molto delicato in questi giorni, in merito alle presunte scie chimiche in Emilia Romagna tirate in ballo in qualche modo da Red Ronnie, arrivando a citare Stefano Massini. A dirla tutta, abbiamo affrontato la questione alcuni giorni fa con un altro articolo, spiegando che in realtà l’aereo sospettato di aver sorvolato i cieli delle aree colpite dall’alluvione fosse in realtà quello incaricato di coprire le immagini dall’alto del Giro d’Italia.

I chiarimenti di Stefano Massini, che prende le distanze da Red Ronnie sulle scie chimiche in Emilia Romagna

Nonostante le precisazioni del caso, la storia delle scie chimiche in Emilia Romagna non si è arrestata. Una prova evidente ci arriva proprio da Facebook, dove lo stesse Stefano Massini (preso come riferimento dai complottisti negli ultimi giorni) ha voluto mettere la parola fine su presunti collegamenti tra il fenomeno dell’inseminazione delle nubi, rispetto al disastro di cui tutti parlano oggi. Vedere quanto precisato dal diretto interessato dopo essere stato menzionato anche da Red Ronnie:

“Ho voluto raccontarvi la fiaba cinese del “Signore della pioggia” perché narra del grande tema della divinizzazione dell’uomo, la sua idea di poter decidere come e in che misura sfruttare perfino il clima a proprio vantaggio. È più che certo che mai e poi mai parlo di complotti o di scie chimiche o simili astrusità che ho sempre combattuto e sempre contrasterò.

Viceversa, la pratica di bombardare le nubi con sali o ioduro di argento per far piovere (o nevicare) è nota e più volte usata fino dal 1946. Sto dicendo che è la causa di quanto avviene in Emilia Romagna? No, evidentemente. Anzi, sarebbe idiota ipotizzarlo, o da parte di chiunque anche solo attribuirmi una cosa che non penso e non ho detto“.

Nonostante i chiarimenti di Stefano Massini, in tanti nei commenti successivi lo hanno criticato, menzionando anche i successivi post di Red Ronnie. A detta di queste persone, le tempistiche del suo intervento u LA7 hanno necessariamente alimentato le teorie complottiste di chi assicura che ci sia lo zampino delle scie chimiche in Emilia Romagna.

