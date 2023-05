Red Ronnie e l’aereo NATO che ha causato le piogge in Emilia Romagna: smentito da chi cita

Red Ronnie torna a far parlare di sé, questa volta a proposito delle pioggie in Emilia Romagna che hanno causato i disastri che purtroppo tutti conosciamo. La storia del giorno ruota attorno ad un aereo che, in linea del tutto teorica, avrebbe in qualche modo agevolato i fenomeni atmosferici alla base dei rovesci dei giorni scorsi in quell’area. Una vicenda, questa, che abbiamo provato ad affrontare con un primo articolo sulle nostre pagine, nel tentativo di gettare acqua sul fuoco.

Evidentemente non basta, perché la corrente di coloro che la pensano come Red Ronnie (a nulla vale la chiosa finale del suo post Facebook, con “non credo a questi complottismi” dopo aver insinuato un dubbio che non ha motivo di esistere), sta crescendo in modo preoccupante. Ecco perché occorre scendere ulteriormente in dettagli, in merito alle fantomatiche cause che avrebbero innescato le pioggie in Emilia Romagna negli ultimi tempi.

Ad esempio, su Italia Vola trovate la perfetta spiegazione alla rotta dell’areo incriminato, in relazione alle immagini dall’alto che ci vengono mostrate durante le tappe del Giro d’Italia. Se non credete alla corrispondenza tra le date, ci sono altre rotte del mezzo in questione perfettamente associate ai percorsi delle singole tappe della corsa rosa. Anche queste facilmente recuperabili sul web. Un dettaglio determinante, per comprendere quanto siano state superficiali determinate accuse in questi giorni.

Per la cronaca, si tratta del velivolo F-GJFA, Beech 200 Super King Air, appartenente alla compagnia aerea specializzata francese Aero Sotravia. Come se non bastasse, la tesi (mal celata) di Red Ronnie sulle pioggie in Emilia Romagna riportano il pensiero di Stefano Massini, il quale in queste ore ha voluto precisare alcuni concetti importanti via social:

“È più che certo che mai e poi mai parlo di complotti o di scie chimiche o simili astrusità che ho sempre combattuto e sempre contrasterò. Viceversa, la pratica di bombardare le nubi con sali o ioduro di argento per far piovere (o nevicare) è nota e più volte usata fino dal 1946. Sto dicendo che è la causa di quanto avviene in Emilia Romagna? No, evidentemente. Anzi, sarebbe idiota ipotizzarlo“.

Un modo per gettare acqua sul fuoco, dopo essere stato ripreso da Red Ronnie in merito alle possibili cause delle pioggie in Emilia Romagna.

