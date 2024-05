“Mi chiamo Rosa Caro Serrano”: spopola la nuova truffa WhatsApp con il solito messaggio

Occhio al messaggio con “Mi chiamo Rosa Caro Serrano”, visto che sta spopolando la nuova truffa WhatsApp con il solito testo. Tantissime truffe ormai stanno prendendo piede sui social, ma anche attraverso altri canali di comunicazione come mail, sms e principalmente WhatsApp. In quest’ultimo caso sta circolando una nuova truffa che mette in serio pericolo i dati degli utenti e che si sta diffondendo soprattutto a livello internazionale.

Occhio alla catena con “Mi chiamo Rosa Caro Serrano”: anche in Italia la nuova truffa WhatsApp con il messaggio standard

Dopo le numerose truffe associate alla Festa della mamma, citate nei giorni scorsi, un altro fronte da valutare per il pubblico. La nuova truffa WhatsApp fa leva su un messaggio in particolare, si parla di una certa Rosa Caro Serrano che lavorerebbe per la Warner Bros Discovery e propone agli utenti del denaro per pubblicare dei post o mettere mi piace su alcune pagine.

In realtà può essere utilizzata anche un’altra azienda ed un altro nome, ma attualmente è soprattutto il messaggio da parte di Rosa Caro Serrano che sta diventato molto virale e sta truffando già tantissimi utenti. Come funziona questa nuova truffa WhatsApp? Si riceverà appunto questo messaggio in cui si dice che saranno disposti a pagare gli utenti per aumentare la visibilità di post o blog, proponendo tre euro per ogni Mi piace diffuso in rete.

Se si darà corda al truffatore, ecco che verrà chiesto di mettere un Mi piace ad un video ed inviargli lo screenshot. Successivamente si verrà indirizzati su un canale Telegram con nome Lara Croft, qua dovrà essere dato un codice che sarà fornito dall’account WhatsApp che vi ha contattati all’inizio. Saranno poi chiesti i vari dati, non solo personali, ma anche relativi a quelli bancari come IBAN e banca per depositare il denaro.

Una volta attuata tutta questa procedura ecco che si entrerà nel vivo della truffa WhatsApp rischiando di trovarsi con il conto in banca prosciugato. In poche parole si attua una tattica molto semplice con un truffatore che afferma di lavorare per una nota azienda e promette denaro in cambio del ‘mi piace’ ad alcune pubblicazioni. Ricordate che qualsiasi messaggio ricevete in cui vi sarà chiesto di mettere mi piace, lasciando i propri dati, è potenzialmente una truffa e purtroppo sono soprattutto le persone meno esperte con la tecnologia a cascarci.

Al momento se ne parla in Spagna, ma iniziano ad esserci segnalazioni anche qui da noi. Dunque, stiamo alla larga dalla catena con “Mi chiamo Rosa Caro Serrano”, essendo arrivata anche in Italia la nuova truffa WhatsApp con lo stesso messaggio di sempre.

