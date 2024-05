Occhio al regalo per la Festa della mamma 2024 tra frasi e finti omaggi Pandora il 12 maggio

Siamo sempre più vicini ad un evento che di solito non lascia indifferenti gli utenti in Italia e, a maggior ragione, in questi giorni dobbiamo fare molta attenzione al presunto regalo per la Festa della mamma 2024. Indipenentemente dal fatto che si tratti di un omaggio virtuale, come un pacchetto di frasi disponibile sul web, o di un dono fisico, puntando su marchi come Pandora, occorre tenere gli occhi aperti per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese in un contesto del genere verso il 12 maggio.

Massima attenzione al presunto regalo per la Festa della mamma 2024, soprattutto frasi e finti omaggi Pandora

Basti pensare al fatto che, la scorsa settimana, abbiamo premesso che stesse girando una straordinaria occasione con Esselunga per la ricorrenza in questione. Tutto completamente falso, come il resto del materiale che gira all’interno di app del calibro di WhatsApp. Ricordate che le offerte di brand famosi non circolano mai all’interno dell’applicazione, motivo per il quale il fatto stesso che determinati annunci vi arrivino via chat dovrebbe farvi scattare una sorta di alert nella mente.

Andiamo con ordine, perché il regalo per la Festa della mamma 2024 può gravitare attorno a frasi a tema facilmente reperibili sul web. In questo caso, ovviamente, nessun rischio per la nostra sicurezza digitale, mentre il discorso cambia nel momento in cui ci arriva un messaggio WhatsApp. Qualora dovesse esserci proposto un pacchetto da scaricare da mittenti sconosciuti o da contatti che non sono soliti inviarci materiale del genere, sarebbe il caso di far scattare la nostra diffidenza.

Più classica, invece, l’ammonizione per quanto concerne il regalo per la Festa della mamma 2024 relativo ad un prodotto Pandora. Anche qui, infatti, non riceveremo promozioni e concorsi tramite messaggistica diretta. In caso di messaggi del genere, consultate il sito aziendale per verificare quali siano le occasioni disponibili per gli utenti in questo particolare momento dell’anno in vista del 12 maggio.

