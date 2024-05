Ore complicate per i pagamenti PST Giustizia: il login non funziona e problemi con accesso

Non sono ore semplici per coloro che intedono portare a termine pagamenti PST Giustizia, in quanto il portale non funziona a partire dal processo di login. Dunque, problemi con accesso che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non hanno innescato una replica ufficiale da parte dell’assistenza. Una questione che va affrontata in modo rapido ed efficace, in quanto per alcuni utenti ci sono delle scadenze a rispettare attraverso la piattaforma di cui tanto si parla oggi 13 maggio.

Settimana difficile per i pagamenti PST Giustizia: il login non funziona oggi 13 maggio, con problemi di accesso

Sono giorni caraterizzati da disservizi non così isolati, come del resto abbiamo avuto di constatare durante il fine settimana con PostePay e BancoPosta in Italia. In particolare, abbiamo testimonianze di utenti che, una volta inseriti SPID o più in generale le credenziali, riscontrano difficoltà impreviste. Arrivati a questo punto, invece della schermata con le varie funzionalità, a buona parte degli utenti registrati appare la scritta “impossibile raggiungere il sito, servipst.giustizia.it ha impiegato troppo tempo a rispondere“.

Anche il sistema che prevede pagamenti in contanti non consente di avviare la procedura online. Va detto che l’accesso sia balbettante, nel senso che dalle testimonianze del pubblico si percepische che in alcuni momenti si riesca ad entrare, mentre in altri si viene rigettati. Ecco perché occorre tenere gli occhi aperti, sperando ovviamente che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile per chi è alla ricerca di risposte sotto questo punto di vista.

Di sicuro sono ore complicate per i pagamenti PST Giustizia, visto che a buona parte degli iscritti alla piattaforma il login non funziona, facendo registrare non pochi problemi con accesso all’area utente. Nel corso della giornata di lunedì contiamo di saperne di più dallo staff, in modo che tutto diventi più chiaro.

