Ci segnalano i nostri contatti un video sulle scie chimiche che cita Wikipedia e il cloud seeding. E dovrebbe quindi convincere chi è in ascolto che le scie chimiche esistono.

Ovviamente devono esistere perché ne parla Wikipedia, l'”enciclopedia libera” sulla quale tutti possono scrivere.

Quella che ricordiamo per anni ha riportato la storia del tutto inventata di un regno inventato scritta da una casalinga annoiata, situato ai confini della Russia e con una storia i secoli.

Ma non c’è solo Wikipedia nel video ma anche altre fonti che parlano di cloud seeding, fenomeno vedremo diverso dalle scie chimiche.

Detto questo, questo articolo sarà breve perché riporta altri articoli che abbiamo citato, ovviamente, più l’unico elemento di differenza. Il fatto che persino Wikipedia sconsigli di usare Wikipedia come fonte.

Il video sulle scie chimiche che cita Wikipedia e il cloud seeding

Infatti la parte che nella screenshot è tagliata per esteso riporta

Questa voce o sezione sugli argomenti meteorologia e tecnologie ambientali non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Commento: Vedere anche pag discussione

E peraltro il testo confonde i concetti assolutamente diversi di scie chimiche e cloud seeding.

Cosa di cui abbiamo parlato qui

Ogni menzione nel video, o in ogni altra fonte, al cloud seeding non è sovrapponibile e non riguarda le scie chimiche.

Anche questa volta abbiamo un post che confonde la teoria cospirativa delle scie chimiche col “cloud seeding”, pratica definita affascinante quanto poco utile, efficace nel modificare le tempistiche della pioggia solo in determinate e limitate condizioni.

La teoria delle scie chimiche postula l’esistenza della “geoingegneria clandestina”, ovvero aerei pieni di sostanze dalle proprietà assurde in grado di aver per questo effetti degni della fantascienza più che della scienza. Un “tanker” potrebbe quindi scatenare terribili alluvioni ma anche creare la siccità, vaccinare le persone irrorandole di vaccino COVID19 dall’alto perché esso penetri nei loro corpi o agire come “catalizzatore” tale da diventare l’elemento mancante nelle altre bufale.

Dal vaccino che fa diventare autistici ad HAARP, la scia chimica diventa il collante che rende logico l’illogico. Ovviamente se il vaccino causa autismo o HAARP causa il terremoto e perché prima è passata la scia chimica.

Il cloud seeding invece?

Il Cloud seeding, dicevamo è una pratica affascinante ma poco utile che si basa sostanzialmente sul disturbare le nuvole, dando un aiutino ai cristalli di ghiaccio in sospensione.

«Prima di tutto perché devono comunque essere presenti nuvole da stimolare, del tipo giusto e altre condizioni ancora. In secondo luogo se si considera il dubbio che ancora rimane sull’efficacia stessa della tecnica, si comprende benissimo che meglio optare e contare su altri interventi».

Spiega il dottor Sandro Fuzzi, associato di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ricordando che al momento lo stato della tecnologia è ancora lontano dalla “danza della pioggia 2.0” che consentirebbe di avere la pioggia a comando.

Studiare le precipitazioni e la loro formazione è più utile dal punto di vista del comprendere e prevedere il meteo che inseguire la chimera di comandare lo stesso.

Conclusione

La pratica (di dubbia efficacia) del Cloud Seeding è distinta e separata dalla pratica del tutto inesistente delle scie chimiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.