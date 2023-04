L’aereo che sparge scie chimiche è l’alfa ed omega del complotto. Come testimonia la nostra nutrita banca dati, ci sono articoli per tutte le date e tutti i gusti. Prima che le fake news pandemiche andassero di moda, la teoria del complotto delle scie chimiche regnava suprema. Dopo, le due teorie hanno avuto bizzarre intersezioni, compresa l’assurda teoria per cui i Poteri Forti spargerebbero i vaccini nelle scie chimiche per rendere i novax “vaccinati a loro insaputa” (e consentire ai vari complottisti di vendere loro costosi prodotti per “svaccinarli”).

Con lo scemare della fase Pandemica, la teoria delle scie chimiche ritorna alle basi, con la diffusione di video vintage.

E la struttura è sempre la stessa: un breve “reel”, un video cortissimo su TikTik con montata della musica rap e sincopata, decontestualizzato con una narrazione che associa le immagini alla teoria del complotto delle scie chimiche.

E gli immancabili commenti che connettono le scie chimiche al recente cavallo di battaglia del negazionismo climatico e invitano a prendersela coi governi occidentali (incidentalmente confermando la matrice e lo scopo evidentemente antieuropeo delle teorie del complotto più in voga).

Ovviamente si tratta di un contenuto falso e sviato.

Il ritorno della fakenews dell’aereo che sparge scie chimiche

Parliamo di un video che ha recentemente compiuto dieci anni di vita, dal titolo “Boeing 747 supertanker water bomber aerial water drop.High Altitude water drop”.

Titolo traducibile con: “Aereo maxicisterna Boeing 747 getta acqua dall’alto. Acqua ad alta pressione lanciata dall’altro”.

Il riferimento è ovviamente ad un modello di aereo progettato per essere usato in missioni anti-incendio, in grado di lanciare grandi quantità di acqua su vaste aree di territorio in fiamme.

Il misterioso “gas” rilasciato dall’aereo è in realtà acqua e sostanze antifuoco (pensate ad un estintore) gettate dall’alto che ricadono sottoforma di una infinità di gocce sparate verso il basso.

Un Boeing 747 è sostanzialmente un enorme estintore volante: credere che possa spargere scie chimiche è come credere alla beffa del Monossido di Di-idrogeno (nota burla in cui si faceva credere che l’acqua fosse un liquido tossico).

Conclusione

Il video dell’aereo che sparge scie chimiche che avete visto ultimamente raffigura un aereo cisterna Boeing 747 usato per spegnere incendi.

