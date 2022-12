Tentato golpe in Germania: fermati 25 estremisti di destra, un arresto anche in Italia

Un golpe in Germania è stato sventato nella giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre. La notizia è stata ripresa dai principali quotidiani italiani e internazionali e tutte le informazioni sono ancora in divenire.

Secondo le prime pubblicazioni da parte degli organi di stampa, la polizia tedesca da questa mattina è attiva con circa 3000 agenti sparsi per 11 land per perquisire centinaia di case. Nel corso dell’operazione sono stati arrestati 25 golpisti, e un arresto si è verificato anche in Italia.

Tentato golpe in Germania: l’antefatto

Attori principali del tentato golpe in Germania sono i Reichsbuerger, un gruppo di estrema destra composto da affiliati che non riconoscono lo Stato tedesco e formato essenzialmente da nazisti e sostenitori della monarchia.

Secondo la Procura generale, come ricostruisce Reuters, i gruppi che hanno influenzato maggiormente il tentato colpo di Stato sono i Reichsbuerger e i QAnon.

L’obiettivo era assaltare con le armi il Bundestag, sede del Parlamento tedesco, quindi ribaltare lo Stato attuale e imporre un nuovo Stato su ispirazione dell’assalto a Capitol Hill negli Stati Uniti.

Quale Stato? Secondo Der Spiegel al potere sarebbe dovuto salire il principe Enrico XIII di Reuss, 71 anni, e l’ex capo dei paracadutisti Rudiger von P., 69 anni, il quale avrebbe fornito agli assalitori le armi per l’azione, distribuite in vari depositi in tutto il Paese.

La Procura Generale Federale (GBA) dal 2021 aveva concentrato l’attenzione su un’organizzazione capillare con membri che comunicavano tra loro attraverso telefoni satellitari Iridium. Il principe di Reuss, addirittura, in un’intercettazione avvenuta durante l’estate avrebbe detto: “Adesso li appiattiamo, è finita”.

Il piano per assaltare il Parlamento

Come scrive il Süddeutsche Zeitung, il colpo di Stato “doveva essere annunciato alla radio utilizzando una parola in codice speciale” con la rete suddivisa in “governativa” e “militare”, e per questo motivo i cospiratori avrebbero messo a punto anche nuove uniformi e non a caso alcuni golpisti avevano ricevuto un addestramento militare.

In quale modo i cospiratori avrebbero avuto accesso al Parlamento? Corriere della Sera scrive, da fonti dell’intelligence, che l’accesso sarebbe stato garantito dall’ex deputata Birgit Malsack-Winkemann, già nelle liste di Alternative Für Deutschland e ora giudice a Berlino.

Precisiamo che Reichsbuerger è un movimento nato negli anni ’80 per la ricostituzione del Reich (attenzione, non il Terzo Reich di Hitler) sul modello del 1871.

Una volta salito al potere, il nuovo Stato trainato da Enrico VIII e Rudiger Von P. avrebbe stabilito un nuovo governo, cancellato la Repubblica Federale e avviato nuove trattative con la Russia.

25 arresti, uno anche in Italia

La Procura Generale ha disposto l’arresto di 25 indagati, tra cui i vertici dello Stato golpista Enrico XIII di Reuss e Rudiger Von P.

Fermata anche la cittadina russa Vitalia B., e un arresto è stato portato a termine anche in Italia dalla Polizia di Stato di Perugia, che in un albergo in località Ponte San Giovanni ha fermato un tedesco di 64 anni, ex ufficiale dei reparti speciali dell’esercito.

La Russia ha avuto un ruolo nel tentato golpe?

Secondo molti organi di stampa l’organizzazione avrebbe avuto il supporto della Russia, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito il coinvolgimento dei russi nell’azione sovversiva in Germania.

Lo ha fatto, Peskov, sulle pagine dell’agenzia Tass: “L’interferenza della Russia è fuori questione“

