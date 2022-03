Ci sono molti errori che troviamo qua e là, in giro sul web, a proposito della fantomatica taglia per chi riuscirà ad uccidere Putin, con un valore complessivo pari ad un milione di dollari, in riferimento ad un imprenditore come Alex Konanykhin. Qualcuno sta facendo girare la storia come se si trattasse di un episodio di Renegade, la famosa serie diventata un cult negli anni ’90 grazie all’attore Lorenzo Lamas. Come sottolineato dal diretto interessato, diverse testate hanno travisato la sua iniziativa.

Importanti chiarimenti sulla taglia per chi riuscirà ad uccidere Putin da 1 milione di dollari: non vuole questo Alex Konanykhin

Al di là delle catena fini a sé stesse, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare ieri sera con un altro articolo, qui ci sono dei concetti che vanno precisati assolutamente. Alcune testate, infatti, si sono sbilanciate troppo nel dire che sia disponibile da alcuni giorni una taglia per coloro che riusciranno ad uccidere Putin. Ricompensa di un milione di dollari, se non fosse che la richiesta dell’imprenditore Alex Konanykhin vada in altra direzione.

Sia chiaro, quest’ultimo vuole la fine della guerra oggi stesso, al punto da opporsi con fermezza alle recenti decisioni del leader politico russo. Cosa diversa è dire che abbia messo una taglia per chi riuscirà ad uccidere Putin, ricompensando queste persone con un milione di dollari. A chiarire il tutto è stato lo stesso Alex Konanykhin, con un post pubblicato su Facebook:

“Alcuni giornalisti suggeriscono che abbia promesso di pagare per l’assassinio di Putin. Non è corretto. Se da un lato un tale risultato sarebbe acclamato da milioni di persone in tutto il mondo, credo che Putin debba essere assicurato alla giustizia“.

Insomma, nessuna taglia per chi riuscirà ad uccidere Putin, con ricompensa da un milione di dollari, ma solo la volontà di vederlo arrestato da parte dell’imprenditore russo Alex Konanykhin.

