Strane teorie su fidanzato e malattia di Valeria Marini a Domenica In: chiarimenti vari

Stanno già prendendo piede (e succederà anche nei prossimi giorni) post clickbait in merito al fidanzato e alla malattia di Valeria Marini. Il popolare volto televisivo qui in Italia, infatti, il 23 aprile è apparso come super ospite in occasione della puntata di Domenica In. La conduzione “spregiudicata” di Mara Venier come sempre consente di approfondire tanti aspetti della vita di coloro che si presentano al suo cospetto. Tuttavia, anche in questo caso abbiamo chi prova ad approfittarne per ottenere qualche click in più.

Alcune precisazioni su fidanzato e malattia di Valeria Marini a Domenica In

Come se non bastassero le bufale del passato che hanno investito l’attrice ed ex showgirl, stando anche a quanto abbiamo pubblicato negli anni sulle nostre pagine, oggi è fondamentale focalizzarsi su un paio di questioni evidentemente non note al grande pubblico prima dell’apparizione della stessa Valeria Marini a Domenica In. Proviamo a capirci qualcosina di più, prima che si alimenti ulteriore disinformazione sul suo conto.

In primo luogo, non hanno ragione di esistere i titoli acchiappaclick a proposito del fidanzato di Valeria Marini. Il compagno, infatti, si chiama Eddy Siniscalchi ed ha circa 20 anni in meno rispetto a lei. Le speculazioni sono inevitabili in un contesto del genere, ma è giusto evidenziare che la storia va avanti da poco meno di un anno. Insomma, ogni lettura dovrebbe tener conto anche di questi aspetti, vista la natura di alcuni post che circolano oggi sui social.

Tuttavia, la questione più delicata da affrontare in questo contesto riguarda la malattia di Valeria Marini. Ha dovuto fronteggiare non pochi problemi di salute, avendo rischiato nel 2021 di perdere l’occhio sinistro. Problemi dovuti ad un pericoloso foro maculare, che ha indotto i medici a procedere con un intervento chirurgico d’urgenza.

Al contempo, qualcuno sta impostando la storia come se possa diventare potenzialmente non vedente. Le cose non stanno così ed ovviamente la malattia di Valeria Marini non è in alcun modo legata al vaccino, tanto per chiarire un altro aspetto “caldo” oggi.

