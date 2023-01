Edward Norton discendente di Pocahontas: ed in questo periodo di assurde stramberie, è senz’altro la cosa più normale che abbiamo sentito.

Pocahontas, noto personaggio storico immortalato in un celeberrimo film della Disney (che invero rilegge la sua storia con tinte molto romanzate), sarebbe infatti secondo uno storico conduttore di un programma televisivo la bisnonna di dodicesimo grado del celebre attore e produttore.

Storico televisivo dichiara Edward Norton discendente di Pocahontas

Lo storico di cui parliamo è Henry Louis Gates Jr., nessuna relazione con quel Bill Gates, storico, critico letterario, saggista e docente universitario statunitense.



Conduttore del programma televisivo della PBS “Finding your Roots”, “Cercando le tue radici”, nel quale esplora l’albero genealogico di personaggi famosi suoi ospiti.

L’episodio primo della stagione nona, dedicato ad Edward Norton, ha decisamente fatto jackpot. Il dottor Gates ha infatti avuto modo di rintracciare la bisnonna di dodicesimo grado di Edward Norton in Rebecca Rolfe, donna che ha assunto tale nome dopo il battesimo e il cognome per matrimonio.

Rebecca Rolfe è infatti nata Amonoute sul finire del 1500. Figlia del leader algonchino Wahunsenacawh, altrimenti noto come Capo Powhatan, leader dell’omonima coalizione di tribù Algonchine, Amonoute assunse presto il nome di Matoaka, per poi diventare nota col nome che tutti conosciamo: Pocahontas, che nel dialetto algonchino usato nella Coalizione significa “Piccola ribelle” o “Piccola svergognata”, in omaggio al carattere volitivo e anticonformista che la contraddistinse sin da bimba.

Laddove il film Disney ricama sulla storia di amore tra Amonoute, ovvero Pocahontas e l’affascinante John Smith, fino al finale in cui Pocahontas decide di lasciarlo partire per l’Inghilterra per ricevere le cure mediche di cui ha bisogno per restare al fianco della Coalizione Powhatan assieme al padre, la vicenda storica non fu così cortese.

Pocahontas non ancora ventenne finì catturata dagli Inglesi, usata come ostaggio per ottenere da Capo Powhatan la restituzione di prigioneri e armi.

Le fu quindi insegnato l’inglese, fu “spinta” a convertirsi al Cristianesimo col nome di Rebecca (abbandonando quindi i citati nomi di Amonoute, Matoaka e Pocahontas) e fu notata dal mercante vedovo John Rolfe, più vecchio di lei di dieci anni.

Non conosciamo i sentimenti di Pocahontas al riguardo, ma sappiamo che John Rolfe si dichiarò in ogni suo scritto entusiasta del matrimonio e sinceramente innamorato di Pocahontas/Amonoute/Matoaka/Lady Rebecca e i due ebbero un figlio di nome Thomas Rolfe.

Dopo un breve soggiorno in Inghilterra (del quale è nota l’intercessione di John Smith perché le fosse riconosciuto lo “status” di figlia di un capo di stato estero e un’accoglienza riservata allo stesso da Lady Rebecca molto più fredda di quanto i film Disney lascerebbero supporre) Amonoute morì a soli 21 anni di una malattia sconosciuta, identificabile dai sintomi come tubercolosi, polmonite, vaiolo oppure dissenteria emorragica di origine sconosciuta.

Le sue ultime parole furono per il figlio Thomas, auspicando la sua sopravvivenza.

Il complesso albero genealogico di Edward Norton

Thomas Rolfe, come desiderato da sua madre, allora Lady Rebecca Rolfe, sopravvisse e si fece uomo, riprendendo i contatti con Capo Powhatan ed ottenendo vasti appezzamenti di terra e legami con la Coalizione Powhatan e la Corona Inglese.

Ebbe una sola figlia, Jane Rolfe, moglie del Colonnello Robert Bolling, che fu molto più prolifica del padre. I Bolling ebbero sette figli, a loro volta assai prolifici dai quali diverse influenti famiglie della Virginia dichiarano discendenza.

Per tutta la sua vita Edward Norton si è sentito dire dai suoi familiari che i Norton facevano parte della discendenza Bolling-Rolfe, quindi eredi diretti di Lady Rebecca Rolfe, quindi Pocahontas.

Henry Louis Gates Jr. ha confermato la cosa, aggiungendo altri antenati di cui Norton è decisamente meno orgoglioso, come lo schiavista John Winstead, proprietario di un uomo di 55 anni, una donna di 37 anni e cinque ragazze di età compresa tra 4, 6, 8, 9 e 10.

Cosa che Norton ha accolto con comprensibile disagio, ma riconoscendo che, purtroppo, la storia degli USA passa non solo dalle Pocahontas ma anche dai Winstead.

