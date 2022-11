Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni relative ai “death panels di Bill Gates”. Una frase che significa, fondamentalmente, che Bill Gates avrebbe proposto apposite commissioni per decidere chi vivere e chi muore.

Secondo la condivisione originale l’avrebbe proposto al G20 di Bali, evento dove sappiamo che non è mai stato e che quindi non può mai over ospitato sue frasi. Secondo alcune condivisioni, tra cui quelle rilanciate in Italia, l’avrebbe detto in eventi non determinati.

Problema: non lo ha mai detto, né a Bali dove non era e né nei posti in cui invece lui era

La situazione è sostanzialmente la stessa dell’ormai celebre quanto infame presunto discorso di Pertini cavernicolo e forcaiolo che incita la folla a prendere “a mazze e pietre i politici”.

Un collettivo “effetto Mandela” dove tutti ricordano di aver visto Sandro Pertini con la bava alla bocca urlare assatanato incitando le folle all’uso della violenza, e alcuni si spingono a spergiurare di averlo visto ad “un discorso famoso per la Pace nel Mondo” (probabilmente subito prima dell’orgia collettiva per la castità).

I death panels di Bill Gates non esistono (né a Bali, né altrove)

Anche in questo caso semplicemente la frase non esiste. Nonostante l’uso di effigi naziste, come abbiamo visto vero e proprio punto di contatto tra la narrazione filoPutinista e novax, usate come forma di “programmazione neurolinguistica” per associare in modo Pavloviano sentimenti di odio verso Bill Gates.

La dichiarazione pubblica relativa ai “death panels di Bill Gates” più vicina è stata proferita ad Aspen nel 2010 e recita così

“There’s also a lack of willingness to say is spending $10 million on that last month of life on that patient, would it be better to lay off those 10 teachers and make that up in medical costs? That is called the ‘death panel’ and you’re not supposed to have that discussion.”

Traducibile con

“Vi è mancanza di volontà nel dire: stiamo spendendo 10 milioni sull’ultimo mese di vita di quel paziete, non sarebbe meglio licenziare quei dieci insegnanti e gestire quei soldi per spese mediche? Questo è una ‘commissione sulla morte’ e non si dovrebbe arrivare mai ad avere simili discussioni”

Durante un dibattito pubblico in cui gli era stata la domanda se prioritizzare sanità o occupazione, quindi potenzialmente causando maggiori morti o maggior numero di disoccupati.

La soluzione proposta è stata, come vedete, un rifiuto: “non si dovrebbe arrivare ad avere simili discussioni”.

L’affermazione proposta è quindi non solo falsa, è l’opposto delle idee note di Bill Gates sul tema.

Del resto non è l’unica fake news su Bill Gates in tema sanitaril, essendo questi l’oggetto primario dell’odio della comunità antivaccinista.

