“Bill Gates al G20”, la nuova bufala sui social senza alcuna fonte

“Bill Gates al G20″, un semplice testo postato sui social sta alimentando una nuova bufala che riguarda il fondatore di Microsoft, nonché oggetto di disinformazione e complottismo da quando è esplosa la pandemia del Covid-19.

A questo giro, in un contesto come quello del G20 tenutosi a Bali il 15 e il 16 novembre 2022, esiste una narrazione secondo la quale Bill Gates sarebbe stato presente con tutte le conseguenze del caso. Per chi ha memoria, durante la pandemia il capo di Microsoft è sempre stato visto come uno dei grandi cospiratori contro l’umanità, specialmente in termini di vaccini.

Il post

“Aspetta, non solo Klaus Schwab è al vertice del G20, ma c’è anche Bill Gates. Quand’è che queste persone sono state elette per decidere cosa fare della nostra vita?”.

Facciamo notare che Klaus Schwab è stato più volte preso di mira dai complottisti. Nel maggio 2022, ad esempio, gli è stata attribuita un’affermazione secondo la quale avrebbe annunciato che presto sarebbero morti “4 milioni di mangiatori inutili“, ma la citazione non è mai stata supportata da alcuna fonte.

La smentita

La bufala su Bill Gates al G20 nasce da acque internazionali. I colleghi di LeadStories e la redazione di Newsweek. In entrambi i casi, l’ufficio per le relazioni pubbliche della Bill And Melissa Gates Foundation ha negato la presenza di Bill Gates al G20.

In quei giorni, piuttosto, il fondatore di Microsoft si trovava in Kenya per offrire l’aiuto al Paese da parte della sua fondazione.

Quindi?

Parliamo di bufala in quanto Bill Gates al G20 non è mai andato. La notizia è smentita dalla Fondazione ma anche dai dati oggettivi: in quei giorni Gates si trovava in Kenya.

