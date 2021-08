Stop al green pass dal 12 agosto 2021 con il regolamento europeo 953: solo un’illusione

C’è la grande illusione dello stop al green pass a partire dal 12 agosto 2021 in queste ore, alla luce del regolamento europeo 953 che avrebbe in qualche modo annullato le disposizioni governative ufficializzate qui in Italia alcune settimane fa. In tanti ci stanno credendo, talvolta festeggiando su Facebook, alimentando in questo modo una pericolosa disinformazione che potrebbe esporli a nuove sanzioni dal prossimo fine settimana. Già, perché fondamentalmente quella che è tornata domenica è una bufala che abbiamo già analizzato un mese fa.

Niente green pass dal 12 agosto 2021 con il regolamento europeo 953: occhio alla bufala

Abbiamo usato la mascherina “disinformazione” al posto di “bufala” per una ragione molto semplice. Una modifica alle vecchie disposizioni c’è stata realmente, ma come ha evidenziato a suo tempo Facta News, l’aggiornamento al documento ha investito un banale errore di traduzione. Per farvela breve, non ci sarà alcun blocco per il green pass dal 12 agosto 2021, considerando il fatto che il regolamento europeo 953 non ha determinato un bel nulla sotto questo punto di vista.

La notizia, paradossalmente, va data proprio a tutela di coloro che sono contrari alla certificazione verde, in modo che la disinformazione social di queste ore non li renda vulnerabili al cospetto di multe salate. Altro dettaglio da tenere in considerazione, in merito al regolamento europeo 953, che potete consultare tranquillamente tramite fonti ufficiali con la relativa modifica incriminata, consiste nel fatto che questo non rappresenti di suo una legge.

Quanto determinato da un regolamento europeo, ad esempio il numero 953, non scavalca decreti ufficializzati sai singoli Paesi, come quello che ha introdotto la certificazione verde in Italia. Morale della favola? Dal prossimo 12 agosto 2021 non ci sarà alcun blocco per il green pass, sia per la natura stessa del regolamento europeo 953, sia per il raggio d’azione di tali aggiornamenti. Occorre tenerlo a mente, nel caso in cui non vogliate imbattervi in brutte sorprese.

