Ci segnalano diversi contatti condivisioni per cui Starbucks non accetta più contante da ottobre. Parliamo ovviamente della nota catena di caffetterie. Catena di cui abbiamo recentemente parlato quando in Russia la catena “Star” ne ha usato i locali ormai abbandonati adottando loghi e simboli “con continuità” (ovvero simili).

E parliamo di diversi post dove si invita al boicottaggio e si invoca la nota bufala del “Grande Reset” in base alla foto di un locale in cui si chiedono pagamenti “cashless”, senza carta di credito.

La teoria alla base è sempre la stessa: un miscuglio in cui si dichiara che i “Poteri Forti” avrebbero un piano per abolire i soldi e la proprietà privata in modo da schiavizzare i cittadini e costringerli a vaccinarsi e mangiare insetti.

Tutte bufale ben note, che però vengono combinate assieme in una narrazione coesa dall’evidente punto debole: i “Poteri Forti” sarebbero pronti da anni a mettere in cantiere il loro nefando piano ma si ritrovano messi sotto scacco dal primo che passa armato di smartphone.

Starbucks non accetta più contante da ottobre, colpa del Grande Reset

Ovviamente, se il mezzo per privare tutti i cittadini del potere di acquisto e della proprietà privata fosse l’abolizione del contante, basterebbe abolire il denaro in ogni sua forma, e del Grande Reset abbiamo parlato in lungo e in largo.

Quello che possiamo dire è che, come ricostruito dai colleghi di USA Today, si parla di una singola foto di un singolo esercizio nel Regno Unito.

Starbucks è un franchise, non è una catena “unitaria”, composta da diversi negozi che ricevono loghi e merce ma conservano una certa indipendenza di giudizio.

Starbucks has no plans to go cashless across our UK stores. We operate alongside various licensee business partners in the UK, so this may vary from store to store and the majority of our stores continue to offer cash payment options. — Starbucks UK (@StarbucksUK) August 30, 2022

Come conferma la compagnia, Starbucks non ha alcun piano, né nel Regno Unito né altrove, di smettere di accettare il contante. Taluni negozi sono liberi di accettare quello che vogliono, ma la catena continuerà ad offrire ogni forma di pagamento.

Il disprezzo dei “notutto” e del complottismo per il contante, abbiamo visto, si collega alle improbabili campagne di disprezzo per istituti come il Green Pass e persino le donazioni di sangue, arbitrariamente connesse in improbabili teorie del complotto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.