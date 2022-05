“Green pass al posto di carta di identità e codice fiscale”, la nuova bufala su Draghi

“Green pass al posto di carta di identità e codice fiscale”, con questa narrazione spunta la nuova bufala su Mario Draghi. A pubblicarla, come ricostruiscono i colleghi di Facta in questo articolo, è una sedicente giornalista indipendente che in altre occasioni è apparsa come Beatrice Juvenal (qui un nostro articolo) personaggio inesistente creato da un sito apposito (qui il caso Giada Clodio).

Il post

DRAGHI ANNUNCIA: IL GREEN PASS SOSTITUIRÀ CARTA DI INDENTITÀ E CODICE FISCALE. La tessera verde, come previsto, non scomparirà insieme al covid, anzi. Stando alle ultime dichiarazioni del Governo, si sta valutando di farlo diventare il certificato di riconoscimento unico, che nel futuro sostituirà sia la carta di identità che il codice fiscale. Il certificato verde servirà anche come tessera sanitaria e per la dichiarazione redditi.

Una narrazione certamente suggestiva, nel tipico stile delle associazioni forzate create per disinformare gli utenti social che in buona fede condividono queste informazioni.

La bufala

Una novità di tale portata dovrebbe avere un riscontro sulle testate nazionali, ma soprattutto troverebbe una fonte sui canali istituzionali. Non è questo il caso, perché se controlliamo sulla bacheca della Presidenza del Consiglio dei Ministri non troviamo alcun riferimento a quanto riportato nel post.

Questo post-bufala dimostra la straordinaria facilità con cui si possono creare e diffondere contenuti falsi che stimolano il sentimento del sensazionalismo, come abbiamo dimostrato in questo editoriale sui cosiddetti “mendicanti del web”.

La storia del “Green pass al posto della carta di identità e del codice fiscale” è dunque una bufala creata ad hoc da un falso personaggio e che non ha alcun riscontro sui canali istituzionali.

