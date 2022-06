Speculano su incidente di Jenni Rivera, morte Marilyn Monroe e lutto per il Presidente in Argentina

Sta tornando una catena che porta con sé una lunga serie di imprecisioni, al punto che citando l’incidente di Jenni Rivera, la morte di Marilyn Monroe ed il lutto che colpito diversi anni fa il Presidente in Argentina potremmo parlare tranquillamente di bufala. Non è un caso che in passato l’argomento sia stato già trattato sul nostro sito. Del resto, post virali come questo, puntualmente diffusi su WhatsApp e Facebook, finiscono per speculare su fatti che hanno un fondo di verità, salvo poi trasmettere il messaggio che conviene maggiormente veicolare.

Come nasce la bufala sull’incidente di Jenni Rivera, sulla morte di Marilyn Monroe e sul lutto che colpì il Presidente in Argentina

Per quale motivo siamo così sicuri che post Facebook del genere, in cui si parla superficialmente tra le altre cose dell’incidente di Jenni Rivera, della morte di Marilyn Monroe e del lutto che colpì il Presidente in Argentina, ci siano gli estremi per usare la mascherina Bufala? Il testo virale ci dice che ognuno tra questi personaggi, cui si aggiungono persone normali citando fatti a caso e non comprovati, abbia sfidato le divinità e soprattutto Dio.

Come? Rifiutando di avvicinarsi a Dio quando ne hanno avuto la possibilità. E così, per farvi qualche esempio pratico, si ritiene che Jenni Rivera si sentisse invincibile, prima che la cantante messicana fosse vittima di un incidente aereo circa dieci anni fa in cui perse la vita. Fatto di cronaca purtroppo vero, ma dichiarazioni di “invincibilità” mai confermate.

Per quanto riguarda Marylin Monroe, qualcuno ritiene si sentisse superiore al fato ed alla religione grazie ad un colloquio avuto con dialoghi tra Marilyn Monroe e Billy Graham. Conversazione di cui non si ha il minimo riscontro, stando a svariate fonti.

Sul figlio del Presidente dell’Argentina, morto nel 1995, ci si riferisce alla catena non condivisa dall’allora leader politico Carlos Menem. Prima del decesso di suo figlio. Difficile capire come possa essergli arrivata la suddetta catena 27 anni fa. Insomma, tante chiacchiere al vento, a partire dall’incidente di Jenni Rivera.

