Sospetti su Pasqua 2024 e Pasqua 2025 che capiteranno lo stesso giorno: tanta confusione

Stanno circolando diversi post sui social focalizzati sulle date di Pasqua 2024 e Pasqua 2025, che a detta di alcuni potrebbero capitare lo stesso giorno. Analfabetismo funzionale puro, se pensiamo al fatto che, ricorrendo sempre di domenica, sia automaticamente impossibile uno scenario del genere. Dunque, al di là delle solite bufale che dobbiamo affrontare in questo periodo dell’anno, come abbiamo avuto modo di constatare di recente a proposito del cesto Ferrero, bisogna focalizzarsi anche su aspetti più elementari.

Si commettono clamorosi errori sulle date di Pasqua 2024 e Pasqua 2025 nei gruppi Facebook

Al di là delle ovvie considerazioni in risposta ai sospetti su Pasqua 2024 e Pasqua 2025 che capiteranno lo stesso giorno, che denotano tanta confusione tra utenti italiani, ci sono alcune informazioni più specifiche che possiamo prendere in esame ancor prima della ricorrenza 2023. Basti pensare al fatto che per il prossimo biennio ci siano già delle date ufficiali e definitive che possono essere prese in considerazione dal pubblico.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, si apprende che Pasqua 2024 sia in programma il 31 marzo del prossimo anni, mentre Pasqua 2025 cadrà il 20 aprile. Insomma, nessun evento strano e nessuna questione insolita da affrontare con il calendario di queste festività negli anni a venire, in risposta a qualche strano spiffero complottista che ha preso piede sui social negli ultimi tempi. Con buona pace di tutti coloro che tendono a sollevare dubbi su qualsiasi tema, anche quelli più banali e scontati, dalla pandemia Covid in poi.

Non tutti sanno che la Pasqua cade la prima domenica successiva alla prima luna piena dell’equinozio di primavera. Per le caratteristiche intrinseche di questo appuntamento, la data non può essere fissa e questo in qualche modo dovrebbe mettere in pace le anime di chi avanza strane teoria sui festeggiamenti per Pasqua 2024 e Pasqua 2025. Sperando che queste precisazioni bastino agli indecisi oggi.

