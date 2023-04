State alla larga dal finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023 su WhatsApp

Bisogna fare molta attenzione in queste ore ad una catena che sta girando tanto su WhatsApp, esattamente come avvenuto un anno fa di questi tempi, visto che oggi 3 aprile siamo nuovamente costretti a parlarvi del finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023. Come accennato, il messaggio è in circolazione su WhatsApp, ma è probabile che nei prossimi giorni possa sbarcare anche su Facebook ed Instagram, considerando la portata di queste piattaforme.

Bisogna fare attenzione al finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023: gira tanto su WhatsApp

Dopo il report del 2022, che potete consultare all’interno dei nostri archivi, dunque, stiamo assistendo al ritorno della bufala incentrata sul finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023. Le app di messaggistica come WhatsApp sono costantemente il veicolo perfetto per direzionare gli utenti meno esperti verso pagine web concepite appositamente per truffarci. Nella migliore delle ipotesi, per rubare i nostri dati sensibili, mentre in altre circostanze la sorpresa potrebbe essere peggiore.

Ad esempio, è altamente probabile che la storia del finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023, come avvenuto un anno fa, possa dar vita ad un danno economico per le vittime su WhatsApp. Effettuando il pagamento di una piccola somma per ricevere il falso regalo a casa, infatti, finirete per consegnare i dati della vostra carta di credito a malintenzionati. Morale della favola? Il credito verrà prosciugato nel giro di qualche ora.

Già, perché la strategia utilizzata con il finto concorso Ferrero Rocher con uovo di Pasqua 2023 su WhatsApp è “furba”. Si aspettano circa 5-6 ore prima di attaccare la carta, in modo tale che il controllo della vittima avvenga in un secondo momento. L’azienda ha confermato l’esistenza della truffa con una pagina apposita pubblicata all’interno del sito web ufficiale, con un rilancio via social al quale abbiamo assistito proprio in questi giorni.

