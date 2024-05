Non confondiamo gli accampati del terremoto di Napoli con il traffico per i Pinguini Tattici Nucleari

Bisogna fare attenzione oggi, affinché si eviti di confondere gli accampati del terremoto di Napoli con il traffico per i Pinguini Tattici Nucleari, con un chiaro riferimento a quanto avvenuto ieri 20 maggio nel capoluogo campano. Lo sciame sismico che ha coinvolto in poche ore la zona dei Campi Flegrei ha mandato in tilt il traffico di Napoli, con tante persone che si sono riversate per le strade spaventate dalle continue scosse.

Una foto confonde gli accampati del terremoto di Napoli con il traffico per i Pinguini Tattici Nucleari

Nulla va sottovalutato, ma come abbiamo osservato mesi fa esagerazioni ed allarmismo sono sempre dietro l’angolo. Bisogna però fare una precisazione a tal proposito perché quanto accaduto nella serata di ieri, con un traffico davvero intenso per le varie zone di Napoli non è tutto da attribuire alla situazione terremoto.

Sicuramente tanta gente ha deciso di dormire in macchina per essere pronta in caso di emergenza, ma ciò che è avvenuto nella zona di Fuorigrotta, con una grande mole di auto che non riusciva a liberarsi dalla zona, è da ricondurre anche ad un evento che si è tenuto al Palapartenope. Nel famoso palazzetto in prossimità di Fuorigrotta è andata di scena la prima data, delle due napoletane, del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

La band ha fatto registrare il tutto esaurito, ciò significa che tante persone erano presenti allo show ed il tutto è avvenuto in concomitanza con le scosse di terremoto. Senza dubbio ciò ha contribuito ancor di più a mandare il traffico in tilt nel napoletano. La circolazione dei veicoli era completamente paralizzata, ma è importante notare come non fossero solo persone che stavano cercando di mettersi al sicuro in seguito allo sciame sismico avvertito nella zona dei Campi Flegrei.

Si è trattata della peggiore crisi bradisismica degli ultimi 40 anni, con 150 scosse nel giro di qualche ora e questo ha preoccupato tantissimi i cittadini del napoletano. Ciononostante, quanto accaduto nella zona di Fuorigrotta, con un traffico bloccato, è stato causato dal concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l’altro potrebbe ripetersi la stessa situazione questa sera, quando la band suonerà per la seconda data al Palapartenope.

Il consiglio è di parcheggiare un po’ più distanti dal palazzetto in modo da far defluire meglio il traffico. La cosa però evidente è che mancano vie di fuga in questa zona e non solo. Dunque, rispettando il disagio delle persone che non hanno dormito a casa, occorre non confondere gli accampati del terremoto di Napoli con il traffico per i Pinguini Tattici Nucleari, in seguito al concerto che si è tenuto proprio ieri 20 maggio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.