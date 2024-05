Annunciano che è morto il Ken umano: confusione su Rodrigo Alves oggi e notizie vecchie

C’è una frontiera delle notizie acchiappaclick forse sottovalutata, in riferimento a quanto raccolto oggi a proposito dell’annuncio secondo cui sarebbe morto il Ken umano. Stiamo parlando delle notizie vecchie, che vengono sbattute sui social come se si trattasse della classica ultim’ora. Senza dimenticare il fatto che, complici alcune foto molto discutibile proposte soprattutto su Facebook, in tanti stiano pensando che si tratti di un personaggio abbastanza famoso anche qui in Italia come Rodrigo Alves.

Risulta morto il Ken umano, oppure no? Chiarimenti oggi sui post acchiappaclick riguardanti Rodrigo Alves

Andiamo per ordine, perché a differenza di quanto riportato la scorsa settimana su Virgil Van Dijk non siamo al cospetto di una fake news. Tuttavia, appare palese a tutti che sia solo un goffo tentativo di fare acchiappaclick. Andiamo per gradi, chiarendo in prima istanza che non stiamo parlando di Rodrigo Alves, personaggio televisivo di origini britanniche e brasiliane, che dopo aver tentato per anni di assomigliare al compagno di Barbie, ha cambiato “direzione” decidendo di diventare come quest’ultima.

Lui (o lei) gode dunque di ottima salute. L’annuncio secondo cui sarebbe morto il Ken umano, al contrario, oggi rigurda Celso Santebanes. Tuttavia, pur partendo da una notizia vera, visto che il ragazzo è venuto a mancare a soli 20 anni a causa di una leucemia a quanto pare causata anche dai numerosi interventi subiti, è fondamentale una precisazione temporale. Il giovane, infatti, è venuto a mancare nell’ormai lontano 2015, nonostante i post social oggi lascino intendere che si tratti di una notizia fresca.

Dunque, se da un lato è morto il Ken umano, è giusto sottolineare che si tratti di materiale che risalga a quasi dieci anni fa, senza dimenticare che l’aggiornamento di oggi non riguardi Rodrigo Alves, che gode di una certa notorietà anche in Europa. Facciamo dunque molta attenzione anche alle date delle news.

