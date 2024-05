Registriamo purtroppo segnalazioni secondo cui anche martedì non funziona login e sito dell’Agenzia delle Entrate con 730 precompilato del 2024 che, a conti fatti, risulta non modificato come gli utenti vorrebbero. Una quesstione delicata e calda, considerando il fatto che l’operazione in linea puramente teorica doveva risultare sbloccata da ieri 20 maggio. Eppure, da quasi 36 ore vengono riportati bug che in alcuni casi iniziano già in fase di login, mentre il più delle volte non si riescono a completare semplici aggiornamenti al proprio profilo.

Confermato che martedì non funziona login e sito dell’Agenzia delle Entrate con 730 precompilato del 2024: documento ancora non modificato dagli utenti

A conti fatti, la situazione non si è ancora sbloccata rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo articolo sulla questione. Senza girarci troppo intorno, sappiamo soltanto che anche martedì non funziona login e sito dell’Agenzia delle Entrate con 730 precompilato del 2024 che, per forza di cose, non può essere modificato dal pubblico con alcune informazioni aggiuntive che dovrebbero essere incluse con una certa urgenza. Al momento non si hanno comunicazioni ufficiali dall’assistenza, ma semplici lamentele come quella che segue:

“Da oltre un’ora non si riesce ad entrare e quando finalmente si carica l’area della precompilata segnala errore di autenticazione”;

“Sto cercando di visualizzare la mia precompilata, ma mi sento un criceto sulla ruota: prendo visione della normativa sui dati e da lì non vado più avanti”;

“Volete fare i moderni ma non ne siete capaci. Da stamattina 20 autenticazioni, 100 refresh di pagina, è sono riuscito a modificare 4 dati. Siete con la ISDN?“.

Inutile dire che cercheremo di stare sul pezzo anche in serata, sperando che con un prevedibile calo del traffico, la situazione possa gradualmente migliorare. Di sicuro, al momento non funziona login e sito dell’Agenzia delle Entrate con 730 precompilato del 2024 ed il documento, di conseguenza, non può essere modificato.

