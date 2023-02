Sono certi che Marco Mengoni sia gay e fidanzato: replica alle voci sul presunto compagno

Da tempo non venivano a galla fake news su Marco Mengoni, o quantomeno sul fatto che sia gay con tanto di fidanzato. Il popolare artista, che sta dominando le classifiche parziali nelle prime serate del Festival di Sanremo 2023, in passato è stato dato addirittura per morto. Con relativa smentita da parte nostra con apposito approfondimento. Il tormentone, questa volta, coinvolge un fantomatico compagno di cui però tutti ignornano l’esistenza, mostrando tra le altre cose poco rispetto nei confronti del diretto interessato.

Da dove nasce la voce secondo cui Marco Mengoni sarebbe gay e fidanzato: la sua riposta ai rumors sul presunto compagno

Andiamo con ordine, perché chi si dice certo che Marco Mengoni sia gay e fidanzato ignora evidentemente quanto affermato dal cantante tramite alcune interviste del passato. Vedere per credere quanto dichiarato a suo tempo nel corso di un incontro avuto con il Corriere della Sera, con tanto di replica alle voci sul presunto compagno. L’artista ha detto a chiare lettere che la sua vita privata non diventerà mai un affare pubblico, lasciando intendere che i rumors non abbiano fondamento.

Insomma, inutile associare Marco Mengoni ad un compagno o ad un fidanzato inventato solo sulla base di una foto assolutamente innocente. Lui stesso non ha mai confermato pubblicamente di essere gay, ragion per cui tutti i post che stanno girando sui social da un po’ di tempo a questa parte (soprattutto da quando è iniziato il Festival di Sanremo 2023, con inevitabile cassa di risonanza attorno al suo personaggio) vanno ignorati nel modo più assoluto.

Fino a quando non sarà lo stesso Marco Mengoni a diramare eventuali annunci, è e sarà sempre poco carino tirare in ballo fantomatici personaggi presenti nella sua vita privata. Stop alle voci su fidanzato, compagno, ma soprattutto sul suo orientamento sessuale, non avendo riscontri sul fatto che sia gay.

