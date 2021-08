Un antiparassitario contro il Covid? Secondo i no-tutto del Nuovo Continente l’Ivermectin è in grado di sostituire il vaccino per l’immunizzazione contro il virus SARS-CoV-2. La nuova tendenza è esplosa dopo la notizia dell’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) del vaccino Pfizer/BioNtech negli Stati Uniti. Chi si oppone al vaccino, dunque, sarebbe disposto a ricorrere a un antiparassitario pur di arginare l’invito a immunizzarsi secondo le forme canoniche.

In Italia Corriere della Sera riporta il commento colorito della FDA, che in un tweet ha dato una secca risposta a coloro che intendono assumere l’Ivermectin per evitare il vaccino. Come ricostruisce il Guardian, la teoria dell’Ivermectin si è diffusa negli Stati Uniti da una campagna di disinformazione politica di destra, gli stessi che spingevano per l’idrossiclorochina.

Gli scienziati a più riprese hanno ribadito che l’efficacia di Ivermectin contro il Covid non ha basi scientifiche, e non sono mancati i tentativi di self-therapy (da teorie apprese solamente dai social) in cui i soggetti hanno rischiato la vita ed altri, nel peggiore dei casi, l’hanno perduta.

Per questo sulla teoria dell’efficacia dell’antiparassitario contro il Covid interviene la FDA: “Non siete cavalli, non siete mucche. A voi tutti, seriamente. Smettetela”.

Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale:

La FDA non ha approvato l’ivermectina per l’uso nel trattamento o nella prevenzione di COVID-19 negli esseri umani. Le compresse di ivermectina sono approvate a dosi molto specifiche per alcuni vermi parassiti e ci sono formulazioni topiche (sulla pelle) per pidocchi e condizioni della pelle come la rosacea. L’ivermectina non è un antivirale (un farmaco per il trattamento dei virus).

L’assunzione di grandi dosi di questo farmaco è pericolosa e può causare gravi danni.

Se hai una prescrizione per l’ivermectina per un uso approvato dalla FDA, ottienila da una fonte legittima e prendila esattamente come prescritto.

Non usare mai su te stesso farmaci destinati agli animali. I preparati di ivermectina per gli animali sono molto diversi da quelli approvati per l’uomo.

